Российские подводные роботы изменят картину морских сражений

Россия сделала еще один шаг в создании уникального вида оружия, которое так пугает американцев: подводного беспилотника "Посейдон". На воду спущена подводная лодка, которая станет носителем "Посейдонов" – АПЛ "Белгород". Как устроен этот сверхсекретный корабль и какими возможностями он будет обладать?

Своеобразный "день флота" выдался 23 апреля 2019 года. Владимир Путин принял участие в закладке двух фрегатов проекта 22350 – "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" на петербургском судостроительном заводе "Северная верфь", стал свидетелем стыковки крупных блоков корпуса корвета проекта 20386 "Меркурий".

Помимо этого президент в режиме телемоста наблюдал за церемонией закладки двух больших десантных кораблей проекта 11711 "Василий Трушин" и "Владимир Андреев" на Прибалтийском заводе "Янтарь" в Калининграде. И – хит сезона! – за спуском на воду новой атомной подлодки "Белгород" проекта 09852 на северодвинском заводе "Севмаш". Той самой АПЛ, которая станет первым носителем ударных беспилотников "Посейдон", получивших кодификацию НАТО Kanyon.

О "Посейдоне" сказано немало. Рекламу этому подводному аппарату неограниченной дальности сделал Владимир Путин, рассказав о нем в прошлогоднем послании Федеральному собранию, когда беспилотник был известен специалистам еще как проект "Статус-6". Путин же в феврале 2019-го озвучил и готовность к спуску на воду первой атомной подлодки, которая станет носителем "Посейдонов". Сказал, что весной нынешнего года – и не обманул, АПЛ "Белгород" уже покачивается на волне возле причала в Северодвинске.

В течение двух лет подлодка и сами беспилотники будут проходить совместные испытания и на рубеже 2020–2021 годов вся система (а это именно единая система) планируется к принятию на вооружение ВМФ России. В это же время "Белгород" пройдет достройку на плаву и швартовые испытания, испытания ядерной энергетической установки.

Вспомним, что совсем недавно телеканал CNBC со ссылкой на доклад разведки США утверждал, что "Посейдон" появится на вооружении ВМФ РФ не раньше 2027 года. При этом подчеркивалось, что у самих США нет аналогов этой российской разработки, а лодку-носитель атомных подводных беспилотников "трудно засечь, а по выпускаемым ею дронам сложно попасть". В общем, ошибочка вышла у американской разведки на шесть–семь лет.

О том, что первым штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Белгород" (в предшествующих испытаниях задействовались другие подлодки), было известно давно. На лодке заранее был сформирован экипаж, ее командиром назначен капитан первого ранга Антон Алехин, который и разбил традиционную бутылку шампанского о борт субмарины 23 апреля. Еще одним носителем подводных беспилотников станет подлодка-близнец проекта 09851 "Хабаровск", строительство которой сейчас завершается также на верфях "Севмаша".

Что известно о самом экспериментальном носителе системы АПЛ "Белгород"? Это переработанный проект многоцелевой атомной субмарины 949А "Антей" – аналог АПЛ "Курск". У подлодки непростая судьба. Ее заложили еще в 1992 году, но уже в 1994 году исключили из состава ВМФ и законсервировали. После гибели в сентябре 2000 года однотипного атомохода "Курск" ее решили реанимировать, но строительство не продвинулось далее 80 процентов готовности. И лишь в 2012 году штаб ВМФ объявил о том, что "Белгород" будет достраиваться по специальному проекту. Тогда же ее перезаложили по проекту 09852, под которым АПЛ сейчас спустили на воду.

Известно, что во время достройки и переделки длина подлодки увеличилась со 154 до 184 метров.

Тогда еще не шла речь о размещении на ней "Посейдонов" (беспилотников "Статус-6"), предполагалось, что АПЛ станет носителем глубоководных атомных аппаратов типа "Лошарик" (не несущих вооружения) или автономных глубоководных станций "Палтус" и "Нельма". То есть "Белгород" изначально переделывался под лодку-матку. О наличии на ее борту других вооружений – противокорабельных ракет "Гранит", "Оникс" или крылатых ракет "Калибр" – ничего не известно.

Вероятно, в боковых контейнерах средних отсеков вне прочного корпуса, где размещались 24 ракеты "Гранит", и найдут свое место "Посейдоны". Наверняка неспроста подлодке добавили и 30 метров длины. Впрочем, даже визуально новый носитель подводных беспилотников нельзя было хоть как-то идентифицировать – фото- и видеосъемка при спуске были строго запрещены.

Еще до "Белгорода" в испытаниях подводных беспилотников принимали другие подводные лодки. Так, в декабре 2016 года американская разведка сообщила о практическом испытании подводного беспилотного аппарата с ядерной силовой установкой, запущенной из дизель-электрической подводной лодки "Саров". Пуски проводились также и со специально переоборудованной в лодку-носитель АПЛ "Подмосковье". У американцев тогда вызвало недоумение появление у России подводной лодки с большим боевым потенциалом, но "с не ясным предназначением".

В ходе реконструкции стратегический ракетоносец "Подмосковье" получил отсек с аппаратурой для подводных работ и стыковочный узел в нижней части корпуса. Но настоящего предназначения этой лодки американцы не знали, потому и нервничали. А в России в это время велись активные работы по созданию перспективных подлодок пятого поколения, которые будут оборудованы унифицированными модульными платформами, оснащенными интеграционным вооружением и роботизированными комплексами.

Для испытаний подводных беспилотников проекта "Статус-6" использовалась и дизельная лодка "Саров" (проект 20120), которая также была переоборудована для транспортировки роботизированных комплексов. Именно на "Сарове" испытывались мини-подлодки для АПЛ пятого поколения, спроектированные в центре имени Макеева совместно с ЦКБ "Рубин". Проект носит название "Скиф". Его предназначение, как и у "Посейдона" – нанесение неожиданных ударов из глубин океана. Разница в дальности поражения – "Скиф", отлежавшись до поры до времени на дне океана, бьет по команде на 300 километров, "Посейдон" может незаметно "шляться" в толще воды и выбирать цель на дальности в 10 000 километров (Путин сказал, что неограниченно).

АПЛ "Белгород" (а вслед за ней и "Хабаровск") станут первыми подлодками пятого поколения, которые будут нести на своем борту беспилотники и роботизированные комплексы. Совершенно иной и, что немаловажно, непредсказуемой для противника станет и тактика действий подводного флота России. Своих "малышей", призванных стать одним из элементов стратегического ядерного сдерживания и способных уничтожать целые авианосные группировки и объекты на прибрежных территориях, подлодки смогут запускать, даже не приближаясь к противнику, буквально от причальной стенки.

Вероятно, что "Посейдон", "Скиф" и ряд других боевых глубоководных дронов являются частью одного проекта. По крайней мере их объединяет один носитель – атомная подводная лодка, первая из которых, "Белгород", уже спущена на воду.

Виктор Сокирко