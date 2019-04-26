Корабли Северного флота завершили масштабные учения в Баренцевом море

Североморцы успешно выполнили около 70 боевых упражнений

МУРМАНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Группировки кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота завершили двухнедельные учения в Баренцевом море. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы.

"Североморцы успешно выполнили около 70 боевых упражнений с применением зенитных и крылатых ракет, артиллерии, морского минно-торпедного оружия, а также глубинных бомб и гранат", - сообщили в пресс-службе.

В течение двух недель в море одновременно действовали до 20 боевых кораблей. В их числе большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Георгий Победоносец", которые обеспечили переброску морем подразделений отдельной мотострелковой бригады с боевой техникой и выгрузку сил десанта на необорудованное побережье, а также отработали комплекс артиллерийских стрельб по надводной и воздушным целям и выполнили учения по противовоздушной обороне. Корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей "Айсберг" и "Рассвет" выполнила зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по ракетам-мишеням, провела учение по ПВО, артиллерийские стрельбы по надводным целям и отработала уничтожение отряда кораблей условного противника с фактической стрельбой крылатыми ракетами.

Корабельная поисково-ударная группа, состоявшая из малых противолодочных кораблей "Брест", "Юнга" и "Снежногорск", выполнила поиск, слежение и атаку атомной подводной лодки условного противника, роль которого исполнил экипаж многоцелевой АПЛ "Обнинск". Моряки-противолодочники отразили нападение подводного противника и применение по нему торпедного оружия. Торпедные стрельбы были выполнены практическим боезапасом в морских полигонах боевой подготовки Северного флота.

Полный комплекс задач противоминного обеспечения развертывания сил флота в Баренцевом море отработали тральщики Кольской флотилии, обеспечив поиск, траление и уничтожение учебных морских мин и проводку корабельных отрядов по заминированной акватории. Также тральщики во взаимодействии с малыми противолодочными и большими десантными кораблями отработали комплекс минно-заградительных мероприятий в районах действий сил условного противника. На различных этапах выполнения боевых упражнений в море с экипажами кораблей Кольской флотилии разнородных сил отрабатывали взаимодействие самолеты и вертолеты противолодочной авиации, а также истребители и бомбардировщики объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Особое внимание было уделено вопросам противоподводно-диверсионной обороны кораблей и подводных лодок в пунктах базирования и во время якорных стоянок на незащищенном рейде. Задачи по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами успешно отработали специальные подразделения Кольской флотилии разнородных сил и противодиверсионные катера. В настоящее время корабельные группировки Кольской флотилии, выполнившие все поставленные задачи боевой подготовки в Баренцевом море, вернулись в пункты базирования - Североморск и Полярный.