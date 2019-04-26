СМИ узнали о задержании экс-главы НПО "Техномаш" Панова

Экс-руководитель НПО "Техномаш" Дмитрий Панов задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Бывшего и.о. гендиректора НПО задержали вечером в среду. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил ТАСС информированный источник. Панова задержали по подозрению в совершении преступления. Другие подробности не приводятся.

"Роскосмос" сообщил об отставке главы НПО "Техномаш", входящего в структуру госкорпорации, в середине августа 2018 года. 2 августа в отставку отправится гендиректор химкинского НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, в отношении которого Следственный комитет РФ возбудил дело о мошенничестве. Глава предприятия подозревается в хищении на сумму 330 млн рублей.

Акционерное общество "НПО Лавочкина" — предприятие ракетно-космической отрасли, проводящее работы по проектированию, изготовлению, испытанию и комплексной отработке ключевых автоматических космических аппаратов для фундаментальных научных исследований.