Зловещая подлодка: на Западе оценили "Белгород"

Атомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске, 23 апреля 2019 года Павел Львов/РИА "Новости".

"Зловещая": западные СМИ оценили "Белгород"

Западные журналисты признали, что российская атомная подлодка "Белгород" существенно превосходит американские аналоги и является самой длинной в мире. Они также отметили, что оценить технические характеристики субмарины сложно, поскольку в России это держится в строжайшем секрете, однако назвали ее "зловещей".

Американский журнал Popular Mechanics оценил новую российскую атомную подлодку "Белгород" - носителя беспилотной системы "Посейдон", - которая была спущена на воду 23 апреля. Издание назвало "Белгород" самой длинной подводной лодкой в мире: ее длина составляет около 184 м. Водоизмещение АПЛ - 30 тыс. т, что наполовину больше, чем у стратегических атомных подлодок третьего поколения типа "Огайо", которые есть на вооружении США. Российская субмарина способна погружаться на глубину до 1,7 тыс. футов, то есть 500 м.

"Новая российская подлодка "Белгород" даже превосходит советскую АПЛ проекта 941 типа "Акула", - отметил автор и добавил, что новая техника станет носителем других подводных судов.

Издание также признало, что о многих деталях новой АПЛ можно только догадываться, так как "русские более успешно защищают свои секреты, чем американцы". Неясными остаются и области применения "Белгорода": некоторые считают, что он будет частью подводной системы гидроакустического слежения "Гармония", другие же предполагают, что АПЛ станет носителем мини-субмарин "Лошарик" и глубоководного аппарата "Клавесин 2Р-ПМ".

Самая "зловещая" версия - применение подлодки в качестве носителя для "Посейдонов". И, судя по информации, размещенной на портале The Washington Free Bacon, именно такую функцию и будет выполнять "Белгород".

Как утверждает автор со ссылкой на данные американских спецслужб, российскую торпеду якобы оснастят ядерной боеголовкой мощностью в десятки мегатонн. Он признал, что у США на данный момент такого оружия нет. Портал сделал вывод, что одна подлодка с "Посейдонами" может выпустить больше радиации, чем весь стратегический арсенал США.

Их коллег из издания The National Interest больше обеспокоили гребные винты "Белгорода". Как отметили авторы статьи, АПЛ - первая в своем роде субмарина, но далеко не последняя, предназначенная для перевозки роботизированных ядерных торпед "Посейдон" ("Статус-6").

"Статус-6" вооружен термоядерным боеприпасом, мощность которого может достигать 100 мегатонн", - обратил внимание обозреватель издания Майкл Пек.

Военно-морской аналитик Х.И. Саттон, в свою очередь, заметил ряд особенностей "Белгорода". В частности, его внимание привлекли выпуклости подводной лодки, расположенные в нижней части корпуса. По мнению Саттона, именно там могут располагаться убирающиеся движители, которые отвечают за удержание положения субмарины.

Одной из самых интересных частей лодки военный специалист назвал корму, поскольку именно в ней находятся гребные винты - главный фактор скрытности АПЛ.

"Из-за особой скрытности конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной. Независимо от размеров или особенностей "Белгорода", именно его вооружение привлекает особое внимание к этой субмарине", - констатировал автор статьи.

АПЛ была спущена на воду 23 апреля на судостроительном комплексе "Севмаш" в Северодвинске. Снимать субмарину присутствующим на церемонии журналистам запретили: проект строго засекречен. Достраивать подложку будут уже на воде.

"В течение двух лет подводная лодка и сами беспилотники "Посейдон" будут проходить совместные испытания. На рубеже 2020-2021 годов вся система планируется к принятию на вооружение ВМФ России", - сообщил РИА "Новости" информированный источник.

За спуском "Белгорода" на воду по телемосту наблюдал президент России Владимир Путин, который пожелал будущим экипажам новых российских орудий успешной службы, цитирует его в своем телеграм-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Общими усилиями мы приумножим статус России как великой морской державы. Успешной службы будущим экипажам новых кораблей. Семь футов под килем!" - обратился верховный главнокомандующий к военным.

Первоначально "Белгород" строился по проекту 949А "Антей" - это однотипный с подлодкой "Курск" носитель крылатых ракет. Новейшую субмарину заложили на "Севмаше" еще 24 июля 1992 года, а 20 декабря 2012 года ее перезаложили по проекту 09852.

Такое внимание к этой АПЛ приковано как раз потому, что она способна нести подводный беспилотник с ядерной силовой установкой "Посейдон", а он, в свою очередь, может доставить крупный ядерный заряд к берегам потенциального противника.

О "Посейдоне", известном также, как оружие "судного дня", в марте прошлого года сообщил Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию. В своей речи он рассказал о новейших видах стратегического вооружения страны. Российский лидер подчеркнул, что эти беспилотники могут передвигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, во много раз превышающую скорости подводных лодок, "самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей".

Лидия Мисник