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26.04.2019
Военное обозрение

В США испытали двигатель гиперзвуковой ракеты для комплексов ATACMS

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В США провели первые стендовые испытания ракетного двигателя для перспективной гиперзвуковой тактической ракеты DeepStrike, создаваемой компанией Raytheon, испытания признаны успешными. Об этом сообщает интернет-журнал "Nplus1"

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает пресс-служба компании, первые испытаний ракетного двигателя для ракеты были проведены в Аллеганской баллистической лаборатории в Западной Виргинии. Для проверки двигатель был включен и отработал в штатном режиме. Планируется в ближайшее время испытания продолжить, а в конце этого года ракета DeepStrike должна совершить свой первый полет.

Американская компания Raytheon ведет разработку гиперзвуковой ракеты DeepStrike с 2017 года. Ракета призвана заменить устаревшие ракеты комплексов ATACMS (армейский оперативно-тактический ракетный комплекс), а также могут быть использованы в реактивных системах залпового огня M270A1 MLRS и M142 HIMARS.

Планируется, что новый гиперзвуковой боеприпас будет способен поражать наземные цели на дальности от 60 до 499 километров. В начале апреля компания-разработчик защитила эскизный проект ракеты DeepStrike и в настоящее время приступила к сборке первых образцов боеприпаса для летных испытаний, которые планируются на конец этого года.

Контракт на создание нового боеприпаса был подписан между Пентагоном и компанией Raytheon 12 июня 2017 года. В соответствии с этим документом компания-подрядчик должна за 34 месяца выполнить разработку технической документации и подготовить новое оружие к испытаниям, которые пройдут в этом году на полигоне Уайт Сендс.

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