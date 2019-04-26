Западу объясняют, чем он рискует

В Москве открылась конференция по международной безопасности

Пренебрежение США к многосторонним договоренностям и правовым институтам, неконтролируемое и неограниченное развертывание противоракетных систем подрывает доверие и стимулирует гонку вооружений, заявил, открывая конференцию по международной безопасности, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По его мнению, после выхода США из Договора по ПРО стало очевидно: развитие этого вида вооружений направлено на подрыв потенциала сдерживания России и Китая. Хотя, подчеркнул министр, западные партнеры категорически это отрицали.

По мнению главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова, под большим вопросом находится продление Договора о СНВ в силу отказа Вашингтона от присоединения к Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, что ставит под угрозу и Договор о нераспространении ядерного оружия. "Серьезный урон стратегической стабильности нанесен выходом США из совместного всеобъемлющего плана действий по Иранской ядерной программе, параллельно с развертыванием глобальной системы ПРО США, которая – теперь это уже ясно всем – нацелена не на купирование каких-то узкорегиональных ракетных угроз, а на обеспечение глобального военного превосходства", – отметил министр. По мнению начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, именно в этих целях Вашингтон последовательно освобождается от договорных обязательств в области контроля над вооружениями. Россия была вынуждена, подчеркнул НГШ, реагировать на угрозы, разрабатывая, в первую очередь, меры противодействия противоракетной обороне. "Решения найдены не столь затратные, но высокоэффективные". Развал Договора о СНВ, по мнению Герасимова, приведет к утрате единственного механизма в сфере стратегических вооружений – инспекционной деятельности на объектах России и США. И в оценках потенциала противостоящих средств придется исходить из их максимальных возможностей, а не реального состояния. В итоге – обострение недоверия и виток гонки ракетных вооружений.

"Противоракетная оборона не обеспечивает стопроцентную защиту объектов. Средства преодоления ПРО могут быть разработаны и приняты на вооружение в короткие сроки. Российская Федерация эту задачу решила", – напомнил Сергей Шойгу.

“ Средства преодоления ПРО могут быть разработаны и приняты на вооружение в короткие сроки. Россия эту задачу решила”

Опора на военную силу, считает Валерий Герасимов, требует от Пентагона постоянного наращивания боевого потенциала армии, развития форм и способов применения Вооруженных сил. Невозможно не заметить качественного изменения направленности американской военной стратегии от антитеррористической и антипартизанской к ведению боевых действий наступательного характера против технологически развитого противника.

Для обоснования этой политики угрозой национальной и коалиционной безопасности на Западе выставляется Россия. В результате повышаются риски вооруженных инцидентов в Европе. "Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики Северо-Атлантического альянса. В ее основе лежит принцип "сам придумал – сам в это и поверил". То есть сами придумали российскую угрозу – сами себя ею и пугают", – подчеркнул Сергей Шойгу. Но практические действия альянса у границ России, усиление активности в Балтийском и Черном морях требуют реагирования, и "ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО".

"Сейчас мы становимся свидетелями того, как язык ультиматумов и бряцанья оружием, шовинизм возвращаются в Старый свет. Хотел бы обратиться к нашим западным коллегам и подчеркнуть: переломить ситуацию и сделать Европу эталоном региональной безопасности в наших общих силах и интересах", – заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Говоря о современных угрозах, Сергей Шойгу оценил характер деятельности террористических организаций как глобальный. Благодаря совокупным усилиям военно-политического руководства Сирии и Ирака и поддержке стран-гарантов Астанинского формата – России, Ирана и Турции – основные силы исламистов в регионе разгромлены. Ликвидация бандформирований в ближайшей перспективе будет завершена. Однако международный терроризм "не без помощи некоторых стран Запада уже давно перешагнул границы Сирии и Ирака". Глава военного ведомства призвал объединить усилия. "Не секрет, что боевики, прошедшие подготовку в Сирии, в последнее время всё чаще выступают организаторами масштабных террористических акций в Европе, Юго-Восточной Азии и Центральной Африке. Террористические акты в Шри-Ланке подтвердили давно назревшую необходимость объединить усилия по контролю над перемещением экстремистов и ликвидацией источников их финансирования".

Иван Драгомиров

СПРАВКА "ВПК"

VIII Московская конференция по международной безопасности открылась 24 апреля. Среди 1000 гостей – министры обороны и начальники штабов, представители руководящих структур СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН, ОБСЕ и МКК, делегации военных ведомств и эксперты из 111 государств.

Газета "Военно-промышленный курьер",