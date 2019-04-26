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26.04.2019
Военно-промышленный курьер

Истощены Донбассом

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Канадский наставник сочувствует украинским военным

За последние четыре года более 11 тысяч украинских военнослужащих и сотрудников спецслужб прошли подготовку под руководством канадских инструкторов. Они проводят занятия и тренировки, обучая по стандартам НАТО младших офицеров, военных инженеров и медиков ВСУ.

Начиная с 2015-го на Украине постоянно находятся примерно 200 "командировачных" из силовых структур Канады, сменяющиеся через каждые шесть месяцев. Об этом сообщается в материале агентства Укринформ, корреспондент которого побеседовал со старшим сержантом Винсентом Ганоном, одним из посланцев Страны кленового листа, завершающим свое полугодовое пребывание вдали от родины.

Понять, какие знания и навыки приобрели подопечные канадца, из интервью с ним не удастся. Вместе с тем он, уверяет журналист государственного СМИ, убежден, что "ВСУ прогрессируют очень быстро, их моральное состояние остается высоким", а профессионализм "растет в высоком темпе". К тому же ученики, а это, в основном, военные, вернувшиеся из Донбасса и готовящиеся поехать туда вновь, поведали старшему сержанту об улучшении оснащения и обеспечения украинской армии.

“Начиная с 2015-го на Украине постоянно находятся примерно 200 военспецов из силовых структур Канады”

Правда, почему-то в первом туре президентских выборов на Украине, по данным ЦИК, Владимир Зеленский обошел по числу набранных голосов действующего главу государства и верховного главнокомандующего ВСУ Петра Порошенко на большинстве военных спецучастков в зоне проведения Операции объединенных сил в Донбассе ("В воюющих подразделениях ВСУ отказали в доверии Порошенко"). Хотя именно там, в первую очередь, и должны были бы почувствовать позитивные перемены. Но нет, отдали предпочтение комику, голосовали за других кандидатов, а не за главковерха, столь заботящегося на словах о "захистниках" незалежной державы.

Однако прозвучала из уст Винсента Ганона и одна многозначительная фраза. На вопрос "Какие самые большие вызовы встают перед ВСУ сейчас?" он ответил: "Продолжительность конфликта. Истощенность военных, накопление усталости сказываются, поскольку люди уже несколько лет постоянно ротируются на фронте".

Интересно, осталось бы это признание в публикации Укринформа до избрания Зеленского президентом и катастрофического поражения Порошенко во втором туре выборов?

Кстати, срок работы канадской военной миссии на Украине продлен до 2022 года. Наверное, в Оттаве не ожидают, что война закончится раньше. Но в 2022-м личному составу ВСУ окончательно надоест противостоять реальным повстанцам-соотечественникам и мифическим "русским оккупантам".

Александр Уткин

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Канада
Украина
Проекты
NATO
Медицина
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