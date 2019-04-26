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26.04.2019
Lenta.ru

США начнут по-новому следить за НЛО

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Источник изображения: Фото: Brian Cahn / Globallookpress.com

Военно-морские силы (ВМС) США разрабатывают форму отчетности для пилотов, которые заметили неопознанные летающие объекты (НЛО). Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что новая директива позволит систематизировать процесс сбора и анализа необъяснимых наблюдений.

Представитель ВМС рассказал, что военные не говорят о контактах с инопланетянами, однако в последние годы несколько раз сообщалось о случаях вторжения неопознанных самолетов в воздушное пространство США. "В целях безопасности ВМС и ВВС США расследуют каждый из этих случаев", — отметил собеседник агентства.

По информации Politico, в отчетах вместо термина "неопознанный летающий объект" (UFO) будет введен термин "необъяснимое воздушное явление" (UAP). Собеседник издания отметил, что новая система позволит проанализировать весь имеющийся объем информации.

В декабре 2017 года сообщалось, что Министерство обороны США потратило несколько десятков миллионов долларов на программу изучения аэрокосмической угрозы, подразумевавшую наблюдение за НЛО. Программа проводилась с 2007-го по 2012 год и не афишировалась Пентагоном. В ее рамках исследовались летающие объекты, действия которых не вписывались в общеизвестные законы физики.

В январе 2016-го ЦРУ рассекретило сотни документов, посвященных расследованию наблюдений НЛО по всему миру. Документы подводят итоги расследований агентства, посвященных НЛО, вплоть до 1978 года. Основная масса архивных материалов посвящена наблюдениям, сделанным с конца 1940-х и в 1950-х годах.

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США
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3 комментария
№1
26.04.2019 14:09
А может это люди из будущего к нам прилетают? )

Цитата
В 2003 году на развлекательном ресурсе Weekly World News появилась история об аресте необыкновенно удачливого экономиста. Некто Эндрю Карлсин (Andrew Carlssin) якобы заработал 350 миллионов долларов за две недели на рискованных инвестициях, вложив всего 800 долларов. Такой исключительный случай не мог не привлечь внимания полицейских, арестовавших новоявленного богача. На допросе он не раскрыл мошеннические схемы, а признался, что прибыл из 2256 года. Об этом журналистам рассказал некий источник в комиссии по ценным бумагам и биржам.

На допросе Карлсин признался, что слишком увлекся: он планировал вкладывать как в удачные, так и неудачные бизнес-проекты, но «было слишком сложно удержаться от соблазна», поэтому все его 126 инвестиций принесли ему мгновенную прибыль. По данным журналистов, ФБР так и не смогли найти данных о нем до декабря 2002 года, будто бы до этого Карлсина действительно не существовало.

За свое освобождение он обещал правительству рассказать, где находится бен Ладен, и раскрыть тайну лекарства от СПИДа, однако наотрез отказался признаться, где расположена машина времени, и объяснить ее устройство, так как очень боялся, что агрегат попадет «не в те руки». Его отказывались выпустить из тюрьмы, пока неизвестный доброжелатель не заплатил за него залог в один миллион долларов. Карлсин вышел на свободу, в апреле 2013 года он должен был предстать перед судом, но по пути на слушания исчез.

Историю подхватили многие мировые СМИ: публикации о Карлсине появились в The New Yorker, The Guardian, The Scotsman. Но больше всего загадочная история Эндрю Карлсина удивила не читателей газет, а сотрудников ФБР и комиссии по ценным бумагам и биржам. Журналисты их буквально замучили просьбами дать комментарий о «путешественнике во времени». Отказ спецслужб комментировать случай Карлсина только подзадорил конспирологов, уверенных, что власти просто скрывают правду.
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№2
26.04.2019 14:59
"Враг"
Ветку юмор никто не отменял.
А еще меня тут некоторые в теории заговора обвиняют...

Некто Эндрю Карлсин.
Ответьте только на один вопрос: прибыл из 2256 года, ФБР так и не смогли найти данных о нем до декабря 2002 года(значит после 2002 года нашли). Вопрос: сколько лет ему было?
Да, а после 2013 ФБР что-нибудь про него нашло?
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№3
26.04.2019 15:19
Цитата, Враг сообщ. №1
А может это люди из будущего к нам прилетают? )
Если объект не удалось опознать, то предполагать можно всё, что угодно. Почему-то большинство людей сразу думают о инопланетных пришельцах. Но есть множество теорий, объясняющих подобные феномены без всевозможных инопланетян, хрнопутешествий и проявлений мистических потусторонних сил. Например, неизвестные современной науке природные и физические явления. Пока ученые не открыли физических основ возникновения грозовых молний или огней святого Эльма, их тоже считали проявлением деятельности богов или мистических сил. :)
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