Индонезия намерена приобрести средние танки "Каплан МТ"

Комплектный опытный образец "среднего" танка Kaplan MT турецко-индонезийской разработки после сборки на предприятии индонезийского объединения PT Pindad в Бандунге, сентябрь 2017 года.

ЦАМТО, 25 апреля. Как уточняет Jane's Defence Weekly, 12 апреля Минобороны Индонезии в Джакарте подписало с национальной компанией PT Pindad письмо о намерениях (letter of intent) по закупке до 20 средних танков "Каплан МТ", также известных под национальным обозначением "Харимау".

Стоимость соглашения оценивается в 135 млн. долл. Ожидается, что контракт будет подписан в течение одного-двух лет после выделения средств для финансирования поставки. Средства поступят за счет национального оборонного бюджета, иностранного кредита или их комбинации.

Письмо подписано спустя несколько дней после того, как кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто заявил в своей речи 30 марта, что "оборонительные возможности страны все еще слишком слабы по причине отсутствия средств".

Соглашение может указывать на попытку правительства Индонезии показать, что финансирование обороны будет продолжено. "Харимау" будет применяться в районах, где невозможно использовать более тяжелые "Леопард-2A4+".

Как сообщил источник издания, после подписания письма о намерениях Министерство обороны официально запросит выделение средств на приобретение "Каплан МТ" в следующем оборонном бюджете. Поставка танков должна быть выполнена в течение трех лет после подписания контракта.

Как сообщал ЦАМТО, правительства Индонезии и Турции подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу совместной разработки и производства современного среднего танка (MMWT) для СВ Индонезии в ноябре 2014 года в ходе выставки IndoDefence-2014. Программа была реализована индонезийской PT Pindad и турецкой FNSS Savunma Sistemleri (совместное предприятие Nurol Holdings и BAE Systems).

Как предполагалось ранее, на начальном этапе СВ Индонезии приобретут 44 танка "Харимау", а в перспективе заказ может возрасти до 412 ед. Тем не менее, как сообщил недавно генеральный секретарь Министерства обороны Индонезии Агус Сетиаджи, верхняя планка заказа может быть достигнута только при выделении необходимых финансовых средств. По его словам, стоимость одного танка оценивается в 5,6 млн. долл.

Танк также будет предлагаться на экспорт. В сентябре 2018 года PT Pindad заявила, что Филиппины и Бангладеш проявили серьезный интерес к приобретению "Каплан MT". Обе страны могут приобрести от 40 до 50 танков. На IndoDefence-2018 представитель FNSS объявил, что Бруней также выразил заинтересованность в покупке машины.

"Харимау"/"Каплан MT" позиционируется как потенциальная замена французских легких танков AMX-13, около 300 ед. которых, по оценкам, еще остается на вооружении. По заявлению представителя PT Pindad, в настоящее время компания участвует в тендерах, проводимых одной из стран АСЕАН и неназванным южноазиатским государством. В страну АСЕАН (вероятно Филиппины) возможна поставка 44 танков, а в Южную Азию – 120 ед.