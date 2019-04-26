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26.04.2019
ТАСС

В ВС РФ считают, что роль женщин-военнослужащих в миротворческих операциях резко возросла

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Девушки-военнослужащие ВС РФ
Девушки-военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: life.ru

Генерал-полковник Андрей Картаполов отметил, что современные миротворческие действия перестали быть отдельными специализированными миссиями, теперь это многокомпонентые операции

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Роль и участие женщин-военнослужащих в современных и будущих миротворческих операциях возрастает из-за усложнения характера миротворческих миссий. Об этом в четверг сообщил начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Картаполов на VIII Московской конференции по международной безопасности.

"Миротворческие миссии ООН нуждаются в хорошо подготовленных подразделениях с высоким уровнем дисциплины и мотивации личного состава, их готовности к выполнению задач. При этом существенно возрастает роль и участие в них военнослужащих-женщин", - сказал Картаполов.

По его словам, это происходит в том числе потому, что современные миротворческие действия перестали быть просто отдельными специализированными миссиями, теперь это "сложные, многокомпонентые и многопрофильные операции." "Это диктует необходимость пересмотра подходов к отбору и подготовке командного и рядового состава мировторческих подразделений, их оснащения", - пояснил генерал.

Картаполов добавил, что достижению данной цели способствует введенная в 2015 году система готовности миротворческого потенциала ООН. Она ориентирована на повышение эффективности и предсказуемости реагирования ООН на возникающие вызовы международному миру и безопасности.

VIII Московская конференция по международной безопасности пройдет 23-25 апреля. В ее повестке будут наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. Ожидается участие в ней министров обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более 100 стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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