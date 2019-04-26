Рособоронэкспорт представил комментарии российского и иностранного законодательства о ВТС

ЦАМТО, 25 апреля. В Институте государства и права Российской академии наук 25 апреля состоялась презентация книги "Правовые основы военно-технического сотрудничества" статс-секретаря АО Рособоронэкспорт (входит в ГК Ростех) Владимира Кудашкина.

В презентации приняли участие генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев и член-корреспондент РАН, врио директора Института государства и права РАН Александр Савенков.

"Книга является результатом более чем 20-летней работы автора в сфере военно-технического сотрудничества. После развала СССР объемы экспорта упали и составляли менее 2 млрд. долларов США. Нужно было формировать современный облик военно-экспортной политики государства и адекватного законодательства в этой сфере. Одним из самых активных участников этих процессов стал Владимир Кудашкин. Ему удалось разработать теоретико-правовые основы оружейного экспорта. На его комментариях к законодательству выросло не одно поколение специалистов в области военно-технического сотрудничества", – подчеркнул генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Книга "Правовые основы военно-технического сотрудничества" – это третье издание научно-практического комментария к Федеральному закону от 19 июля 1998 г. №114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами". Предыдущие комментарии автора выходили в свет в 2002 и 2008 годах.

В книге Владимир Кудашкин детально разбирает теоретико-правовые аспекты правового регулирования ВТС. В ней прокомментированы как все важные, так и менее значимые стороны, аспекты и вопросы правового регулирования ВТС, всех этапов и процессов, механизмов и сделок, опосредующих такое сотрудничество. Книга состоит из трех томов.

В первом томе издания автор анализирует непосредственно текст Закона о ВТС. При этом он не ограничивается простым разъяснением смысла употребляемых в тексте Закона понятий, но и обращается к истории вопроса.

Весомую практическую значимость имеет второй том издания, в котором автору впервые удалось собрать все открытые законодательные, подзаконные и ведомственные акты, регулирующие военно-техническое сотрудничество.

Одной из самых значимых новаций третьего издания комментария является третий том. Автор провел колоссальную работу с участием более пятидесяти представительств Государственной корпорации "Ростех" по сбору правовых актов национальных законодательств, регулирующих вопросы военно-технического сотрудничества, с последующей организацией их перевода. В издании размещены акты ведущих мировых экспортеров и импортеров вооружения и военной техники. Информация о действующих национальных законодательствах содержится в перечне, что также поможет специалистам в области военно-технического сотрудничества.

В третьем томе также приведен полный перечень всех открытых международных соглашений в области военно-технического сотрудничества, в которых участвует Российская Федерация, структурированных по соответствующим тематическим разделам.

Владимир Кудашкин – ведущий специалист в области законодательства о военно-техническом сотрудничестве, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, активный участник подготовки всех основных законодательных и подзаконных актов в сфере военно-технического сотрудничества.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".