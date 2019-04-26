США объяснили приход двух авианосцев в Средиземное море

Одновременное пребывание в Средиземном море двух корабельных ударных группировок ВМС США во главе с атомными авианосцами Abraham Lincoln и John C. Stennis объясняется совпадением графиков перебазирования, заявили в командовании флота.

- Обе авианосные ударные группы перемещаются в разначенные районы. Abraham Lincoln идет в Сан-Диего на западном побережье США, John C. Stennis - в Норфлок на восточном. Их гибкие графики развертывания дали нам возможность воспользоваться проходом через Средиземное море и провести масштабные учения, цель которых - усилить сдерживание и дать гарантии безопасности нашим союзникам, обеспечив при этом защиту наших национальных интересов, - заявила ТАСС официальный представитель 6-го флота США Амелия Умаям.

Она отказалась уточнить продолжительность пребывания авианосцев в Средиземном море.

- В соответствии с давно устоявшейся политикой и ради обеспечения безопасности проведения операций я не буду обсуждать будущие действия ВМС США, - сказала Умаям.

Ранее авианосцами в Средиземном море пригрозил России посол США в РФ Джон Хантсман, наблюдавший за учениями ударных групп. По его словам, "каждый авианосец в Средиземном море представляет собой 100 тысяч тонн международной дипломатии". МИД РФ выразил сожаление по поводу бравады посла США.

- Мы надеемся, что американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией. В этом случае победителей не будет, - заметил замглавы ведомства Сергей Рябков.

Антон Валагин