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26.04.2019
Военно-промышленный курьер

Пентагону не дает покоя пропавший в Тихом океане F-35

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Истребитель F-35A ВВС Японии
Истребитель F-35A ВВС Японии.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

Япония отправила самое передовое исследовательское судно на поиски пропавшего истребителя F35, чтобы успеть вернуть сверхсекретные технологии, прежде чем до них доберутся Россия или Китай.

Спущенное на воду три года назад исследовательское судно "Каймэй" (Kaimei) министерства науки Японии присоединится к американским и японским силам, осущетвляющим поиски фюзеляжа самолета, который упал в океан на северо-востоке от Японии 9 апреля.

Решение Японии отправить гражданское судно на поиски самолета подчеркивает два момента: беспокойство за возможность утраты сверхсекретных технологий, а также необходимость понять причину того, почему новейший самолет внезапно исчез с радаров. "В настоящее время по просьбе министерства обороны и морских сил самообороны Японии к поискам подключилось судно японского агентства морских геологических наук и технологий, - цитирует министра обороны Такэси Ивайя газета Financial Times.

Считается, что разбившийся самолет затонул на глубине 1500 м, что значительно ниже рабочей глубины обычной подводной лодки. Пентагон и японские военные власти настаивают на том, что нет никаких шансов, что Россия или Китай доберутся до места крушения раньше них.

F-35A наземного базирования - первый самолет, собранный японской корпорацией "Мицубиши хэви индастриз" (Mitsubishi Heavy Industries), который потерпел крушение через 28 минут после взлета с авиабазы Мисава, расположенной на севере японского острова Хонсю. Обломки были найдены на поверхности, но пилот и фюзеляж самолета не были обнаружены.

 

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