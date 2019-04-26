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26.04.2019
WarSpot

В США разбился прототип летающего крыла

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Источник изображения: warspot.ru

Уникальный образец самолёта, послуживший прообразом современных бомбардировщиков B-2 Spirit, разбился вчера в Калифорнии. Портал thedrive.com сообщает о том, что в городе Норко (округ Риверсайд) потерпел крушение Northrop N9MB.

Авария произошла в ночь со вторника на среду. Самолёт упал на спортивную площадку местной тюрьмы, поэтому серьёзных разрушений и пострадавших на земле нет. При этом пилот погиб. Детали аварии устанавливаются.

Место крушения Northrop N9MB.

Источник изображения: ktla.com

Northrop N9MB был одним из четырёх прототипов, совершивших первый полёт в 1942 году. Эти самолёты являются масштабными моделями, созданными в рамках разработки экспериментальных тяжёлых бомбардировщиков XB-35 и YB-35.

Показательный полёт Northrop N9MB

В 1982 году калифорнийский музей Planes of Fame Air выкупил Northrop N9MB, а в 1993 году восстановил его до лётного состояния. С тех пор самолёт был постоянным участником различных авиашоу и налетал "несколько сотен часов".

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
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