Под Калининградом корабли Балтфлота начали тренировку в море

Около десяти боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота вышли в море у побережья Калининградской области на плановую тренировку.

Это часть итоговой проверки за зимний период обучения, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. В ходе тренировки, которой руководит командующий флотом адмирал Александр Носатов, органы военного управления, соединения и воинские части БФ отрабатывают приведение к степени боевой готовности, экстренную подготовку кораблей к выходу в море и выполнению учебно-боевых задач.

Главная цель тренировки - повысить уровень подготовки офицерского состава, слаженности штабов. Предстоит также отработать взаимодействие и управление соединениями и частями, планирование действий.

В тренировке, помимо кораблей, участвуют около тысячи военнослужащих и свыше 50 единиц военной и специальной техники. Это мероприятие включено в план боевой подготовки Балтийского флота на 2019 год.

Тем временем

Накануне на учение в море вышла корабельная противолодочная ударная группа Балтфлота в составе малых противолодочных кораблей "Кабардино-Балкария" и "Алексин". МПК в ближайшие несколько суток отработают поиск подводной лодки условного противника и ее уничтожение во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации БФ.

]Экипажи кораблей "уничтожат" субмарину реактивными бомбометными установками РБУ-6000 и отработают практическое применение корабельного торпедного вооружения.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)