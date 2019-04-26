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26.04.2019
Российская газета

Под Калининградом корабли Балтфлота начали тренировку в море

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Учения Балтийского флота
Учения Балтийского флота.
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Чуприн

Около десяти боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота вышли в море у побережья Калининградской области на плановую тренировку.

Это часть итоговой проверки за зимний период обучения, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. В ходе тренировки, которой руководит командующий флотом адмирал Александр Носатов, органы военного управления, соединения и воинские части БФ отрабатывают приведение к степени боевой готовности, экстренную подготовку кораблей к выходу в море и выполнению учебно-боевых задач.

Главная цель тренировки - повысить уровень подготовки офицерского состава, слаженности штабов. Предстоит также отработать взаимодействие и управление соединениями и частями, планирование действий.

В тренировке, помимо кораблей, участвуют около тысячи военнослужащих и свыше 50 единиц военной и специальной техники. Это мероприятие включено в план боевой подготовки Балтийского флота на 2019 год.

Тем временем

Накануне на учение в море вышла корабельная противолодочная ударная группа Балтфлота в составе малых противолодочных кораблей "Кабардино-Балкария" и "Алексин". МПК в ближайшие несколько суток отработают поиск подводной лодки условного противника и ее уничтожение во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации БФ.

]Экипажи кораблей "уничтожат" субмарину реактивными бомбометными установками РБУ-6000 и отработают практическое применение корабельного торпедного вооружения.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27ПЛ
РБУ-6000
Проекты
БФ
Военные учения
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