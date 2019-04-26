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26.04.2019
Военное обозрение

Путин рассказал о дальнейших отношениях с Украиной

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Россия готова восстановить отношения с Украиной в полном объеме, но не собирается это делать в одностороннем порядке без ответных шагов с украинской стороны, заявил президент России Владимир Путин.

Источник изображения: topwar.ru

Выступая на пресс-конференции во Владивостоке по итогам прошедших переговоров с Ким Чен Ыном, Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста об отношениях с Украиной, пояснил, что Россия готова к полному восстановлению таких отношений, но только при условии ответной реакции со стороны Украины.

Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке

- заявил глава государства.

Комментируя итоги президентских выборов на Украине, Путин отметил, что они показали "полный провал политики Порошенко" и что новые власти "не могут этого не понимать". Он подчеркнул, что для налаживания каких-либо контактов с новыми властями Украины необходимо сначала посмотреть на их первые шаги.

Посмотрим хотя бы на первые шаги. Понимать - это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа - это другое

- заявил Владимир Путин.

Ранее американский журнал The National Interest объяснил поражение Порошенко на выборах президента проводимой в течение пяти лет "русофобской политикой", направленной против России.

По мнению авторов публикации решающим фактором поражения Порошенко оказались отнюдь не экономический коллапс, сокращение расходов бюджета на социальную сферу и девятикратный рост цен на газ, а деление народа Украины на "истинных украинцев" и "предателей, поддерживающих Россию".

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
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