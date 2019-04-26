ГРУ: активность террористов и США в Латинской Америке усилилась

Латинская Америка становится одним из центров притяжения самых разных сил, от супердержав до террористических организаций. ГРУ, оценивая ситуацию, считает, что в ближайшее время в Никарагуа и Кубе могут быть применены технологии цветных революций.

Источник изображения: topwar.ru

Начальник Главного разведывательного управления вице-адмирал Игорь Костюков, выступая Московской конференции по международной безопасности заявил, что на территории Латинской Америки США создали военную группировку, численность которой превышает 20 000 человек, и в короткие сроки это число может возрасти вдвое.

Несмотря на то, что в Латинской Америке отсутствуют прямые военные угрозы для Соединенных Штатов, Вашингтон поддерживает на ее территории значительное военное присутствие. На постоянной же основе там находятся межвидовые оперативно-тактические группировки ВС США общей численностью 7,5 тыс. военнослужащих

-заявил Игорь Костюков.

Согласно информации разведчика, Вашингтон собирается сформировать в регионе многонациональное амфибийное соединение. Костяк его сформируют УДК ВМС США. Также американцы пытаются усилить свое влияние путем непрямого свержения нелояльных им режимов, в частности – в Никарагуа и на Кубе. По мнению Костюкова, именно там в ближайшее время могут быть применены технологии "цветных революций".

Никарагуанская оппозиция, финансируемая Вашингтоном, выдвигает заведомое неприемлемые требования и фактически срывает наметившийся внутринациональный диалог

- заметил вице-адмирал.

По Кубе же наносятся удары на экономическом фронте. Администрация Трампа смогла пролоббировать закон о компенсациях об утраченной собственности (речь идет о кубинцах, утративших ее в ходе революции – прим.ред.), что напрямую может затронуть около 200 кубинских предприятий.

Каждый год в регионе на деятельность, связанную с поддержкой тех или иных оппозиционных или повстанческих движений, только официально Америка тратит до 1,5 миллиарда долларов. И это не считая скрытый статей бюджета.

Результаты подобной дестабилизирующей деятельности Вашингтона мы уже можем оценить в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии

- сказал Костюков.

На фоне этой деятельности в Латинской Америке появились многочисленные лагеря и убежища джихадистов. В частности, это движения, связанные с группировками "Аль-Каида" (запрещена на территории Российской Федерации) и Исламское государство (запрещена на территории Российской Федерации).

В странах Латинской Америки идет вербовка боевиков, сбор финансовых средств для поддержки террористов и насаждается экстремисткая идеология, прежде всего – среди шести миллионов мусульман региона

- особо подчеркнул начальник ГРУ.