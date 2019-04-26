В Японии опасаются, что упавший F-35 "взломали"

Прошло несколько недель с того момента, как упал в море японский истребитель F-35A. По предварительной оценке, он потерпел крушение в Тихом океане. На данный момент Япония и Соединенные Штаты не смогли выяснить причину катастрофы.

Источник изображения: topwar.ru

Все F-35 имеют бортовые системы генерации кислорода, или OBOGS, которые подают кислород пилоту в высокой концентрации в виде дыхательной смеси, осуществляя забор воздуха. Концентрации должно хватать для работы на больших высотах. ВВС США, ВМС и Корпус морской пехоты используют OBOGS более трех десятилетий в различных моделях, включая F-16 и F/A-18, а также в некоторых учебных самолетах.

Но с тех пор, как США OBOGS была смонтирована на F-22 Raptor в 2008 году, было зафиксировано более 20 случаев, когда пилоты "Раптор" испытывали симптомы, указывающие на недостаток кислорода, по-видимому, из-за проблем с системой. Один из подобных случаев привел к катастрофе F-22A в ноябре 2010 года.

Низкий уровень кислорода в крови, известный как гипоксия, может вызвать потоотделение, головные боли и головокружение, а также проблемы со зрением, проблемы с принятием решений и, в конечном итоге, потерю сознания. После крушения в 2010 году военные США временно прекратили использовать OBOGS на борту F-22 на время, необходимое для работы над решением проблемы и заменой компонентов в системе.

Несмотря на принятые меры, на некоторых используемых моделях проблема осталась - том числе и на F-35A. Военные не выяснили причину, однако, судя по сообщениям в западной прессе, среди других мер предосторожности увеличили аварийную подачу кислорода, предоставляемую пилотам в случае отказа OBOGS. Грубо говоря, вместо отказа от проблемной системы сделано все, чтобы её сохранить.

Пилот пропавшего самолета провел вираж, после чего резко снизился. Судя по оценке экспертов, подобное поведение после маневра могло бы свидетельствовать о гипоксии, вызванной неисправностью OBOGS. В ряде случаев в сходных ситуациях система подачи кислорода уже давала сбой.

Также не сработала ни одна из систем предупреждения, что тоже вызывает вопросы.

Такие проблемы представляют собой риск в современную эпоху. В наши дни все самолеты, гражданские или военные, заполнены электроникой, требующей сложного программного обеспечения для работы. До сих пор на слуху ситуация с "Боинг-737", недостатки программного обеспечения которого привели к крушению нескольких машин этой серии.

На данный момент невозможно сказать, были ли OBOGS вовлечены в инцидент. Однако ВВС сил самообороны Японии не могут просто модифицировать самолеты, чтобы снять с них OBOGS и использовать системы подачи кислорода, подобные тем, что есть в F-15, основном ударном истребителе Страны восходящего солнца, потому что это нарушит условия соглашения с Вашингтоном. Это является одним из серьезный недостатков при покупке иностранных самолетов.

Подозрения

В японских СМИ эксперты опасаются, что F-35A мог быть взломан во время обновления системы - чтобы посеять семена для будущих проблем с программным обеспечением. Считается, что военные США рассматривают этот риск в связи с неисправностями обогатительной системы. Среди возможных "хакеров" рассматриваются Россия и Китай.

При этом не сообщается, зачем вообще неким хакерам понадобилось взламывать систему, которая и сама не всегда работает в штатном режиме. Можно констатировать, что это попытка выгородить американских создателей системы обеспечения пилота кислородом, постоянно дающей сбои.