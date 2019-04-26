Контракты с Кубой продолжают выполняться - Рособоронэкспорт

№4

Цитата, zhelezyaka сообщ. №3

35 ярдов? Не хило. Это ж надо ещё учесть, что речь шла о долларах, которые стоили гораздо больше нынешних.

Цитата, zhelezyaka сообщ. №3

При этом оказывается, что предыдущие ходы были как бы безумны.

Цитата, zhelezyaka сообщ. №3

А возможно, что они и были таковыми изначально.

Цитата, zhelezyaka сообщ. №3

Однако, вива Куба!

Вообще-то разговор был про рубли, которые потом представили в виде долларов. Само собой ни о каких долларах разговора и быть не могло т.к. у Кубы их не было и при комунистах никогда не будет!(свободная Куба может и сможет стать когда-то богатой).Можно было им даже надарить в кредит нефти, зерна и танков на сумму превышающую кол-во долларов на планете! Эти суммы(в рублях) были такими же условными как фантики в игре "Монополия".Это как дважды два пальца об асфальт 8-)Разговор был о тех условных рублях которые невозможно было конвертировать в доллары, а т.к. на этой планете сегодня материальные ценности меряются в советских долларах а не в рублях, кубинских песо или других цветных фантиках то и притягивают всякое материальное состояние именно к настоящей валюте.Но это как золотое обеспечение того же советского рубля. На бумажке написано но никто его никому обеспечивать не собирался и не мог и не обеспечивал. Так что 35 миллиардов долларов это цифирька условная.Второе - очень обидно, конечно, что советские руководители так безобразно и тупо профукали такую гигантскую сумму, развалив своей тупостью по ходу дела СССР, но если объективно посмотреть то эти кредиты были нужнее СССР а не Кубе. Т.к. у СССР были психологическо- идеологические фобии относительно США и Куба была находкой для реализации своих комплексов. Да, глупых, да бессмысленных но так любимых советами. Так что на месте "друга" Фиделя любой бы сделал то же самое. Как, впрочем, все "друзья" СССР и сделали... все эти саддамы, муамморы, Кубы, Никарагуа, Анголы, Монголии и остальная международная салака побирающаяся с богатых столов у нерадивых сюзеренов."Свобода" обошлась дорого. Теперь надо опять вливать туда уже настоящие доллары из России чтобы эта "свобода" не разбежалась или не сгнила. Видать тема статьи, как раз, именно про это. Одни кредиты прощались, другие выдаются. Прощать будет следующий(если он, конечно, когда-то вообще настанет 8-) ).5 БАЛЛОВ! Это маленькая но правильная мысль может привести к положительному для всех результату если её развивать в логическом направлении ещё несколькими тысячами подобных мыслей. Но когда-то начинать-то надо 8-)5+ БАЛЛОВ! Вторая за сегодня!... вива невозвратные кредиты! 8-)PS Спасибо что указали мне в соседней ветке и синтаксической ошибке в большом тексте вызванной механической ошибкой набора на клавиатуре! Это замечательно что это было самое весомое несогласие на которое Вы возразили! Спасибо! 8-)