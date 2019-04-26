ГРУ: США готовят варианты переворота в Венесуэле, в том числе интервенции

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Соединенные Штаты Америки не оставляют попыток добиться государственного переворота в Венесуэле после провала попытки смещения действующего правительства республики в феврале этого года, заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ Игорь Костюков.

"Подрывная деятельность США против Боливарианской Республики продолжается. Разрабатываются различные варианты смещения "чавистского" правительства - от создания условий для роста протестных настроений с последующей их трансформацией в "социальный взрыв" до реализации силовых сценариев в отношении Каракаса", - сказал И.Костюков в четверг на Московской конференции по международной безопасности.

При этом, по его словам, "Вашингтон, опасаясь задействовать национальные вооруженные силы, хочет организовать вторжение руками своих союзников, в первую очередь Колумбии".

"Кроме того, осуществляется создание незаконных вооруженных формирований из венесуэльских дезертиров, представителей криминальных группировок государств Центральной Америки, колумбийских повстанческих отрядов, которые уже задействуются для совершения диверсий на объектах инфраструктуры Боливарианской Республики", - сказал И.Костюков.

При этом, отметил он, "американцев не смущает тот факт, что от их действий в первую очередь страдают обычные мирные граждане, интересы которых якобы активно отстаивают Соединенные Штаты".

"Вашингтон фактически готов объявить руководство Боливарианской Республики "спонсором международного терроризма" и под этим предлогом принять меры силового и санкционного характера против Каракаса", - сказал глава ГРУ.

Он отметил, что в феврале этого года "была предпринята попытка "гуманитарного вторжения" в республику с территории Бразилии и Колумбии с целью спровоцировать мощные акции неповиновения и применение армией и полицией оружия для восстановления порядка".

"Однако американский "блицкриг" в отношении Венесуэлы не удался. Вашингтон просчитался в оценках степени прочности законного правительства республики, его поддержки населением и готовности венесуэльских силовых структур защитить конституционный строй. Не оправдался также расчет на кровопролитное столкновение армии и народа", - сказал И.Костюков.

И.Костюков также заявил, что президент США Дональд Трамп 18 февраля текущего года поставил цель - в короткие сроки добиться отстранения от власти "левых" правительств в Венесуэле, в Никарагуа и на Кубе. Как считают в Вашингтоне, это позволит окончательно "переформатировать" Латинскую Америку в полностью подконтрольную Соединенным Штатам географическую зону.

"В отношении Венесуэлы уже предпринимаются конкретные шаги по дестабилизации внутриполитической обстановки в стране посредством консолидации оппозиционных сил, организации с их помощью масштабных протестных акций, и что самое главное - развязывания против республики "гибридной" агрессии. Это формирование подконтрольных Соединенным Штатам "параллельных" органов госуправления, включая фактическое "назначение" Вашингтоном и официальное признание его союзниками председателя венесуэльского парламента Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны. Это и аккредитация альтернативных послов Боливарианской Республики в иностранных государствах и ее представителей в международных организациях. Это и захват дипломатической и другой государственной собственности за рубежом, арест счетов и золотовалютных запасов, введение санкций", - сказал он.

По данным ГРУ, "к реализации планов "цветной революции" в Венесуэле привлечены Организация американских государств, неформальная "Группа Лима", Европейский союз, влиятельные международные финансовые институты".

И.Костюков сообщил, что "с приходом в Белый дом Дональда Трампа администрация Соединенных Штатов взяла курс на агрессивное продвижение в регионе американских интересов".

"Путем вмешательства во внутренние дела суверенных государств Соединенные Штаты расширили "клуб своих друзей" за счет приведения к власти лояльных Вашингтону политических и экономических элит. К настоящему времени Белый дом фактически превратил Организацию американских государств в инструмент "подавления инакомыслия" среди стран - участниц данного объединения и продвижения собственных региональных интересов. На примере "Группы Лима" четко прослеживается крайне опасная тенденция создания "под конкретные потребности" Белого дома подконтрольных неформальных структур. Их деятельность не регламентируется какими-либо уставными положениями или юридическими нормами, что делает такие "группы" удобными для принятия и реализации решений, сомнительных с точки зрения международного права", - сказал он.

По словам И.Костюкова, Вашингтон, "руководствуясь обновленной "доктриной Монро", открыто ставит вопросы оказания экономической, военно-технической, гуманитарной и иной помощи государствам Латинской Америки в зависимость от их позиции по актуальным политическим проблемам, добиваясь таким образом продвижения своих интересов в регионе, в том числе оказывая давление на неугодные ему страны.

"Из ярких примеров - приостановка в августе 2017 года членства Венесуэлы в Южноамериканском общем рынке (МЕРКОСУР) - формально по настоянию Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая", - сказал начальник ГРУ.