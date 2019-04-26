"Рособоронэкспорт" в 2019 году заключил контракты на $5,2 млрд

Общий портфель заказов компании достиг $51 млрд

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" с начала 2019 года подписал с иностранными заказчиками контракты на $5,2 млрд, общий портфель заказов компании составляет около $51 млрд. Об этом сообщил в четверг журналистам глава компании-спецэкспортера Александр Михеев.

"На сумму $4,9 млрд поставлено в этом году, получено средств - $4,6 млрд. Подписали контрактов на $5,2 млрд. Общий портфель заказов составляет около $51 млрд", - сказал Михеев.

"Несмотря на санкционную обстановку, несмотря на воздействие на всю систему ВТС [военно-технического сотрудничества] <...> несмотря на ту обстановку, которая сложилась вокруг российского госпосредника ["Рособоронэкспорта"] мы отрабатываем все наши обязательства", - добавил Михеев.

В четверг "Рособоронэкспорт" представил в Институте государства и права РАН свою новую книгу "Правовые основы военно-технического сотрудничества", в которой разбираются аспекты правового регулирования в этой сфере.