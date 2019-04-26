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26.04.2019
ЦАМТО

Компания Saab поставит маскировочные системы ВС Канады

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Маскировочная сеть Saab Barracuda's ULCANS
Маскировочная сеть Saab Barracuda's ULCANS.
Источник изображения: Saab Barracuda

ЦАМТО, 25 апреля. Шведская компания Saab объявила о заключении контракта на поставку партии мультиспектральных маскировочных систем для оснащения Вооруженных сил Канады.

Стоимость заказа не раскрывается. Ожидается, что поставка средств маскировки будет выполнена в 2019 году.

Новый заказ предусматривает поставку адаптированной под требования ВС Канады версии Woodland ультралегкой маскировочной сети ULCANS (Ultra Lightweight Camouflage Net Systems). Заказ является реализацией последнего опциона к долгосрочному контракту, подписанному в 2013 году.

Как заявлено, реализация данной программы позволит ВС Канады получить одну из самых передовых мультиспектральных систем снижения заметности техники в видимом, тепловом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах.

ULCANS – это всепогодная система маскировки, обеспечивающая простоту применения и высокую надежность защиты от современных угроз.

Маскировочные системы Saab экспортируется более чем в 50 стран мира. Saab предлагает на рынке пакет специально разработанных маскировочных систем и решений, которые снижают возможности противника по обнаружению и поражению личного состава, боевой техники и объектов инфраструктуры. Различные решения и конфигурации доступны для защиты лагерей, транспортных средств, а также личного состава в различных физико-географических зонах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Швеция
Компании
SAAB
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