Войти
26.04.2019
ТАСС

Начальник ГРУ: США пытаются установить полный контроль над Латинской Америкой

414
0
-1
Военная техника и флаг США
Военная техника и флаг США.
Источник изображения: © Sputnik | Перейти в фотобанк

По слова Игоря Костюкова, американская внешняя политика будет основной угрозой безопасности в регионе

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются установить полный контроль над Латинской Америкой, которую считают зоной стратегически важных национальных интересов. Об этом заявил в четверг начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков на VIII Московской конференции по международной безопасности.

"Администрация США рассматривает Латинскую Америку как зону стратегически важных национальных интересов и прилагает значительные усилия для установления полного контроля над регионом", - сказал Костюков. По его словам, Вашингтон действует "без оглядки на нормы международного права" и без учета последствий, в том числе для своих ближайших партнеров.

Начальник ГРУ подчеркнул, что американская внешняя политика будет основной угрозой безопасности в регионе. "При этом реализуемая Соединенными Штатами в Западном полушарии "американоцентричная" внешняя политика будет являться основной угрозой безопасности в Латинской Америке", - сказал он.

Как отметил Костюков, по линии Госдепартамента расходуют до $1,5 млрд в год на наращивание своего влияния в Латинской Америке. "Это только официальные данные, без учета специальных и внебюджетных программ", - уточнил начальник ГРУ.

Кроме того, по его словам, США втягивают латиноамериканские государства в сотрудничество с Североатлантическим альянсом. "В мае 2018 года Колумбия получила статус "глобального партнера" НАТО, а в марте текущего года президент США Дональд Трамп заявил о возможности предоставления аналогичного статуса Бразилии", - напомнил Костюков. Он также отметил, что Вашингтон вовлекает вооруженные силы государств Латинской Америки в учения, которые организует Пентагон.

По словам Костюкова, правительства большинства стран Латинской Америки в высокой степени зависимы от США и Запада в целом, в частности от подконтрольных американцам финансовых структур.

"Характерными особенностями обстановки в данном районе мира являются... высокая степень зависимости латиноамериканских правительств от США и Запада в целом, а также подконтрольных Вашингтону финансовых структур", - сказал Костюков.

По его словам, Вашингтон, стремясь сохранить глобальное доминирование, наращивает давление на страны региона, "задействуя для этого весь арсенал политико-дипломатических и финансово-экономических, а в отдельных случаях - и силовых рычагов". Причем США оказывают подобное давление не только на страны региона. В качестве примера Костюков привел действия Межамериканского банка, в котором США является крупнейшим акционером. Банк под давлением Белого дома отказался провести в марте текущего года очередное заседание в Китае из-за отказа Пекина выдать визу оппозиционному назначенцу Хуана Гуайдо.

VIII Московская конференция по международной безопасности проходит 23-25 апреля. 

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Китай
Колумбия
Россия
США
Компании
ГРУ
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
15.04.2019
Пентагон ставит на оружие избирательного поражения
05.03.2018
Ядерный манифест США
25.07.2016
Вашингтон хочет достичь неуязвимости
15.08.2014
Кокаину ставят новые барьеры
30.05.2012
HeliRussia-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.04 19:33
  • 238
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 26.04 19:10
  • 9
Россия направила в Сирию новые БОМАНы
  • 26.04 18:51
  • 13
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 26.04 17:52
  • 73
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 26.04 17:35
  • 61
России нужна популяризация владения оружием - директора кластера "Вооружение" Ростеха
  • 26.04 17:25
  • 19
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 26.04 17:24
  • 6
Контракты с Кубой продолжают выполняться - Рособоронэкспорт
  • 26.04 17:15
  • 38
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 26.04 16:04
  • 16
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 26.04 15:58
  • 4
В ВДВ впервые сформировали три танковых батальона
  • 26.04 15:38
  • 10
Новейший боевой модуль "БМ100+30" делает БМП "Драгун" опасным противником
  • 26.04 15:19
  • 3
США начнут по-новому следить за НЛО
  • 26.04 14:58
  • 2
"Атака на суверенитет": Госдеп осудил Россию за указ о гражданстве
  • 26.04 13:32
  • 2
ДЭПЛ ЧФ "Старый Оскол" отправилась на плановый ремонт на Балтику
  • 26.04 10:41
  • 5
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч