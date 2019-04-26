Начальник ГРУ: США пытаются установить полный контроль над Латинской Америкой

По слова Игоря Костюкова, американская внешняя политика будет основной угрозой безопасности в регионе

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются установить полный контроль над Латинской Америкой, которую считают зоной стратегически важных национальных интересов. Об этом заявил в четверг начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков на VIII Московской конференции по международной безопасности.

"Администрация США рассматривает Латинскую Америку как зону стратегически важных национальных интересов и прилагает значительные усилия для установления полного контроля над регионом", - сказал Костюков. По его словам, Вашингтон действует "без оглядки на нормы международного права" и без учета последствий, в том числе для своих ближайших партнеров.

Начальник ГРУ подчеркнул, что американская внешняя политика будет основной угрозой безопасности в регионе. "При этом реализуемая Соединенными Штатами в Западном полушарии "американоцентричная" внешняя политика будет являться основной угрозой безопасности в Латинской Америке", - сказал он.

Как отметил Костюков, по линии Госдепартамента расходуют до $1,5 млрд в год на наращивание своего влияния в Латинской Америке. "Это только официальные данные, без учета специальных и внебюджетных программ", - уточнил начальник ГРУ.

Кроме того, по его словам, США втягивают латиноамериканские государства в сотрудничество с Североатлантическим альянсом. "В мае 2018 года Колумбия получила статус "глобального партнера" НАТО, а в марте текущего года президент США Дональд Трамп заявил о возможности предоставления аналогичного статуса Бразилии", - напомнил Костюков. Он также отметил, что Вашингтон вовлекает вооруженные силы государств Латинской Америки в учения, которые организует Пентагон.

По словам Костюкова, правительства большинства стран Латинской Америки в высокой степени зависимы от США и Запада в целом, в частности от подконтрольных американцам финансовых структур.

"Характерными особенностями обстановки в данном районе мира являются... высокая степень зависимости латиноамериканских правительств от США и Запада в целом, а также подконтрольных Вашингтону финансовых структур", - сказал Костюков.

По его словам, Вашингтон, стремясь сохранить глобальное доминирование, наращивает давление на страны региона, "задействуя для этого весь арсенал политико-дипломатических и финансово-экономических, а в отдельных случаях - и силовых рычагов". Причем США оказывают подобное давление не только на страны региона. В качестве примера Костюков привел действия Межамериканского банка, в котором США является крупнейшим акционером. Банк под давлением Белого дома отказался провести в марте текущего года очередное заседание в Китае из-за отказа Пекина выдать визу оппозиционному назначенцу Хуана Гуайдо.

VIII Московская конференция по международной безопасности проходит 23-25 апреля.