Создание иранской копии "Абрамса" забуксовало

На проходивших недавно в Тегеране праздничных мероприятиях, посвященных Дню Армии, среди большого количества разработанной и модернизированной в Иране военной техники в очередной раз были показаны танки "Зульфикар-3".

Существует мнение, что при их создании местные конструкторы вдохновились внешним видом американских М1 Abrams. В результате были созданы боевые машины, действительно очень напоминающие заокеанские объекты для подражания.

Ранее на выставках и парадах демонстрировались единичные экземпляры, сейчас создатели, похоже, выставили все изготовленные машины. Как оказалось, их всего три, и они различаются в некоторых деталях конструкции.

Например, у них разная форма передней части корпуса, неодинаково расположены выхлопные патрубки, что может свидетельствовать о различающихся двигателях.

Причем два танка, по всей видимости, до сих пор не имеют полного набора приборов прицеливания и наблюдения, хотя впервые их представили много лет назад.

Впечатление завершенности дает только один танк, у него есть прицелы, 125-мм пушка оборудована автоматом заряжания. Ранее он демонстрировал на полигонах свою огневую мощь и маневренные возможности.

Командование вооруженных сил, похоже, скептически относится к возможности организации полномасштабного производства. По некоторым данным, в настоящее время отдается предпочтение другому танку - "Каррар", который считается глубоко модернизированной иранской версией Т-72С.

In July 2018, #Iran announced that its indigenous #defenceindustry would overhaul and build 7-800 tanks to meet its needs. This initiative most likely includes the #KARRAR, dubbed by the Iranian media as, вЂњIran's most advanced domestically-built tank.вЂќ https://t.co/jiyVT4Uto7 pic.twitter.com/Ut9ajWKR3s — MILITARY TECHNOLOGY (@MILTECH1) 15 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.

Алексей Моисеев