В ГРУ заявили, что в Латинской Америке появились лагеря подготовки террористов

По словам начальника ГРУ Игоря Костюкова, в этом регионе фиксируется деятельность экстремистов, которые аффилированы с рядом террористических группировок

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Лагеря подготовки и убежища террористов появились в Латинской Америке. Об этом заявил в четверг начальник ГРУ Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков во время VIII Московской конференции по международной безопасности.

"Среди новых факторов риска можно выделить появление в регионе лагерей подготовки и убежищ джихадистов", - отметил Костюков.

По его словам, сейчас в регионе фиксируется деятельность экстремистов, которые аффилированы с рядом террористических группировок, в том числе с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" (обе запрещены в РФ). Костюков подчеркнул, что они "вербуют боевиков для пополнения своих рядов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, собирают для этого необходимые финансовые средства, насаждают экстремистскую идеологию, прежде всего среди 6 млн мусульман региона".

VIII Московская конференция по международной безопасности проходит 23-25 апреля. В ее повестке отражены наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке.