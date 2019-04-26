СМИ: программное обеспечение упавшего F-35A могло быть взломано

Япония до сих пор не нашла потерпевший крушение в Тихом океане самолет-невидимку F-35A. Высказываются разные причины катастрофы, в том числе и взлом программной системы истребителя.

Об этом пишет издание Nikkei. В статье отмечается: есть опасение, что F-35A и F-22 могли быть взломаны, возможно, во время обновления системы. От этого и возникли проблемы с программным обеспечением. Считается, что военные США рассматривают этот вариант в связи с неисправностями OBOGS. Это устройство, которое обеспечивает летчика дыхательной смесью во время полета. Используется забортный воздух, нагнетаемый двигателем в специальный приемник, где он очищается и подается пилоту в высокой концентрации, необходимой для работы на больших высотах. Но иногда система подачи кислорода прекращалась в тот момент, когда самолет выполнял резкий маневр с изменением высоты.

Данный вариант рассматривается в качестве причины катастрофы с истребителем F-35A. Перед потерей связи японский летчик сделал вираж с резким снижением. Именно в этот момент и могло произойти отключение системы подачи кислорода. Пилот мог потерять сознание, а бортовая электроника не сработала, не послала никаких сигналов о критической потере высоты и возможном столкновении с водной поверхностью.

В другой статье этого издания отмечается, что Япония и США применили беспрецедентное количество ресурсов для поиска обломков истребителя с передовыми технологиями. Они опасаются, что секреты станут известны России или Китаю. В операции задействованы патрульные самолеты P-8A, используемые для поиска подводных лодок, а также эсминец USS Stethem, оснащенный мощным радаром Aegis.

США придают этой аварии невиданный уровень приоритета. Это, вероятно, потому, что F-35A, как ожидается, будет играть решающую роль в будущем современной войны, делает вывод Nikkei.

Светлана Цыганкова