ГРУ не исключает, что США применят технологию "цветной революции" в Никарагуа и на Кубе

Начальник ГРУ Игорь Костюков отметил, что спонсируемая США никарагуанская оппозиция фактически срывает наметившийся внутринациональный диалог

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Технологии "цветной революции", отрабатываемые в Венесуэле, могут быть применены в будущем Соединенными Штатами Америки в Никарагуа и на Кубе. Об этом сообщил в четверг начальник Главного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.

"Отрабатываемые в Венесуэле технологии "цветной революции" в скором времени могут быть применены в Никарагуа и на Кубе. Спонсируемая США никарагуанская оппозиция фактически срывает наметившийся внутринациональный диалог путем выдвижения заведомо неприемлемых для власти требований", - сказал Костюков, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, для демонтажа социалистического строя на Кубе администрация президента США Дональда Трампа сосредоточивается на экономических мерах. "В частности, в марте возобновлено действие федерального закона США "Хелмса-Бертона", позволяющего американцам добиваться компенсации утраченной в республике собственности, что может затронуть около 200 кубинских предприятий. Ударом по Кубе стало значительное снижение поставок венесуэльской нефти в результате санкций Соединенных Штатов", - отметил Костюков.

Он уточнил, что всего для наращивания влияния Вашингтона в латиноамериканском регионе ежегодно по линии американского госдепартамента расходуется до 1,5 млрд долларов. "Это только официальные данные, без учета специальных и внебюджетных программ", - пояснил представитель Генштаба ВС РФ.

VIII Московская конференция по международной безопасности проходит 23-25 апреля. В ее повестке будут наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. Ожидается участие в ней министров обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более ста стран.