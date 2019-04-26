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26.04.2019
Военно-промышленный курьер

ВКС России уничтожили конвой и арсенал террористов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российская авиация присоединилась к сирийской армии в нанесении ударов возмездия по боевикам группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), накануне убившим 19 военнослужащих ВС САР и 15 мирных жителей на западе Алеппо.

Самолеты ВКС РФ сделали 8 боевых вылетов с авиабазы Хмеймим, разбомбив базы "ан-Нусры" в окрестностях города Идлиб. По утверждению оппозиционных активистов в налете также приняли участие ударные беспилотники.

В ходе воздушного рейда российские "сушки" застали врасплох во время движения колонну джихадистов. В результате бомбардировки конвой прекратил свое существование. В живых осталось только небольшое число боевиков, которые успели сбежать.

Кроме того, ВКС РФ нанесли удар по арсеналу "Хайят Тахрир аш-Шам", расположенному возле центральной тюрьмы Идлиба. Склад оружия был полностью уничтожен, сообщает портал Free News.

 

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Страны
Россия
Сирия
Проекты
БПЛА
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