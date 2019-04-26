"Атака на суверенитет": Госдеп осудил Россию за указ о гражданстве

В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР

Госдеп осудил подписание российским лидером Владимиром Путиным указа об упрощении получения гражданства РФ жителями Донбасса. Там такое решение назвали "провокационным" и заявили, что Москва только усиливает атаку на суверенитет Украины. При этом в Кремле свои действия называют шагом доброй воли в защиту прав человека в Донбассе.

В Госдепе осудили решение президента России Владимира Путина об упрощении предоставления гражданства РФ жителям Донбасса. Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагу объяснила, что это серьезно затруднит реализацию минских соглашений.

По мнению Ортагу, такими "весьма провокационными действиями" Москва лишь усиливает атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины.

К тому же она обратила внимание, что это решение было принято спустя всего три дня после избрания новым президентом Украины Владимира Зеленского.

"Избранный президент Зеленский не раз выражал готовность серьезно общаться с Россией по реализации минских соглашений и закончить конфликт на востоке Украины, который привел к гибели 13 тыс. человек. Теперь Россия должна решить, хочет ли она продолжать эскалацию напряженности или соблюдать свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями", - заявила она.

Недовольным решением российской стороны оказался и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который назвал упрощение порядка получения гражданства РФ для жителей Донбасса "крайне провокационным". Волкер подчеркнул, что этот регион, как и его народ, является украинским, и это не зависит от каких-либо от языковых предпочтений.

Американское посольство на Украине охарактеризовало решение России как "абсурдное и дестабилизирующее". Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон, в свою очередь, выразила мнение, что данный указ "противоречит минским договоренностям и не способствует усилиям, которые направлены на решение конфликта".

Документ, закрепляющий упрощенное получение российского гражданства жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), был подписан Владимиром Путиным накануне. Указ опубликовали на официальном сайте главы государства.

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - указано в тексте документа. Процедура будет осуществляться на основании федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".

В МВД РФ пояснили, что жители Донбасса смогут обратиться за получением российского гражданства, не отказываясь при этом от украинского. Рассматривать соответствующие заявления будут в Ростовской области максимум по три месяца, отметили в ведомстве. Принимать обращения от жителей региона будут уполномоченные лица самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Российский лидер уточнил, что его страна не собирается создавать какие-либо проблемы украинским властям, но ситуация с правами человека в Донбассе переходит все границы, уверен президент.

Как раз по этой причине в Кремле приняли соответствующее решение. Об этом глава государства заявил на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Упрощенное предоставление гражданства он назвал вопросом "чисто гуманитарного характера", поскольку у жителей региона нет возможности даже нормально перемещаться, реализовывать свои потребности и элементарные права.

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, - это уже переходит границы с точки зрения прав человека", - объяснил Путин.

На Украине решение президента России восприняли как акт агрессии. Действующий президент страны Петр Порошенко назвал такое решение российской стороны "беспрецедентным вмешательством" во внутренние дела независимого государства, замедляющим мирный процесс в Донбассе.

"Российская Федерация снова перешла красные линии, открыто и нагло торпедирует мирный процесс в Донбассе. Незаконная выдача паспортов России по так называемому южноосетинскому и приднестровскому сценариям - это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса", - заявил украинский лидер.

По его словам, Москва фактически готовится к "следующему шагу агрессии" против Украины - аннексии украинского Донбасса или созданию "российского анклава" в стране. По этой причине глава государства призвал международных партнеров осудить решение РФ и усилить санкционное давление на нее.

Более того, в связи с принятием данного решения Украина обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание. "Имею честь в соответствии со статьей 35 Устава ООН запросить экстренную встречу Совета Безопасности по повестке "письмо постоянного представительства Украины", - указано в документе.

На сайте Совета Безопасности ООН встреча 25 апреля назначена на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 мск).

В Госдуме же заверяют, что никакой агрессии в действиях российских властей нет.

Член комитета нижней палаты парламента по международным делам Сергей Железняк отметил, что упрощение получения российского гражданства для жителей Донбасса - это всего лишь попытка обеспечить безопасность этим людям. Решение российского лидера он назвал шагом доброй воли, подчеркнув, что такими действиями Москва не нарушает никаких международных норм.

Лидия Мисник