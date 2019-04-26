В СССР разрабатывался двухпушечный танк "Тополь"

В конце 70-х годов в Советском Союзе прорабатывали несколько вариантов танков будущего. В качестве одного из них рассматривался проект, предложенный в Харькове Евгением Морозовым. Он именовался Объект 490 "Тополь".

Как сообщает ИА "Вестник Мордовии" со ссылкой на сайт btvt.info, главной особенностью разработки являлась установка сразу двух пушек. Рассматривались различные варианты орудий, в том числе самые мощные -152-мм.

Машина должна была получить регулируемую гидропневматическую подвеску. При необходимости, когда следовало вести залповый огонь сразу из двух пушек, задние направляющие колеса опускались на грунт для придания боевой машине большей устойчивости.

Два члена экипажа должны были размещаться в корме в изолированной капсуле. В небольшой башенке предусматривались 23-мм пушка и 7,62-мм пулемет.

В конструкции использовались отдельные элементы танка Т-80, в том числе и газотурбинный двигатель мощностью 1250 л.с.

К сожалению, этот проект по ряду причин так и не был воплощен в металле.

Как сообщает издание, "о разработке в Харькове двухпушечного танка стало известно еще в начале 90-х годов, когда уровень секретности немного спал, а Украина стала иностранным государством. В результате в то время российский художник Леонид Карякин попытался представить, как мог бы выглядеть "советский танк будущего".