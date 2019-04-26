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26.04.2019
Российская газета

Патрушев обсудил в Сеуле военное сотрудничество и планы борьбы с терроризмом

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Источник изображения: Иван Егоров

Секретарь СБ РФ Николай Патрушев призвал южнокорейских коллег активнее использовать возможности Международного банка данных ФСБ России по противодействию терроризму.

В Сеуле в четверг прошли переговоры представительной российской делегации во главе с секретарем Совбеза России.

Главная интрига была в том, что они начались параллельно с российско-северокорейским саммитом на высшем уровне во Владивостоке. Естественно, что южнокорейскую сторону интересовали не только темы двустороннего сотрудничества и международной безопасности, но и возможные результаты того, о чем договорились Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын касательно урегулирования конфликта на Корейском полуострове.

Обозревателю "РГ", в свою очередь, удалось узнать подробности переговоров в Сеуле, которые обычно остаются закрытыми для прессы. Итогом визита стала встреча секретаря российского Совбеза с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а начинались переговоры с начальником управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёном. Своему коллеге Патрушев пообещал, что южнокорейская сторона будет оперативно проинформирована по дипломатическим каналам об итогах встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына. В любом случае, обе стороны согласились с тем что, саммит во Владивостоке придаст импульс переговорному процессу по ядерной проблеме Корейского полуострова. "В интересах нормализации обстановки вокруг Корейского полуострова считаем чрезвычайно важным продолжение межкорейского взаимодействия", - заявил секретарь СБ РФ. Кроме того он обратил внимание Чон Ый Ёна, что Москва поддерживает настойчивое стремление Сеула проявлять твердость и самостоятельность во внешней политике.

"Убеждены, что такая линия будет способствовать эффективному диалогу между Югом и Севером", - подытожил Николай Патрушев.

Не секрет, что сегодня не все страны могут проводить самостоятельную внешнюю политику. В этом плане обе Кореи в последние годы, наоборот, демонстрируют самостоятельность и независимость в переговорах между собой. Хотя ряд западных СМИ и рассказывает о некоем влиянии Москвы и Пекина на Пхеньян. В Совбезе прокомментировали реальную позицию России.

"Мы ни на кого не пытаемся влиять и занимаем сторону беспристрастного арбитра, главный интерес которого - в разрешении того конфликта", - рассказал обозревателю "РГ" заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

По его словам, вообще неуместно говорить о том, какое влияние есть у Москвы на Сеул или Пхеньян.

"Корейский конфликт, это один из наиболее долгоиграющих очагов напряженности мировой стабильности, который находится в непосредственной близости у российских границ, - отметил Венедиктов. - Соответственно его обострение может нести ряд потенциальных угроз и безопасности нашей страны и естественно, что Москва заинтересована в скорейшем и полном его урегулировании".

И такие мирные перспективы сейчас уже не кажутся чем-то невозможным.

На прошлой неделе президент Мун Чжэ Ин заявил, что ведет подготовку к четвертому раунду переговоров с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. В свою очередь лидер Северной Кореи подтвердил, что готов к третьему саммиту с президентом США Дональдом Трампом, а также о намерении улучшать отношения с Южной Кореей. В Москве нацеленность Трампа на результат в переговорах между лидерами двух Корей также воспринимается позитивно. Главное, чтобы принятые решения не были результатом выдвинутых той или иной стороной ультиматумов.

Что касается непосредственно темы двусторонних отношений Москвы и Сеула, то на прошедших консультациях, кроме борьбы с международным терроризмом обсуждались перспективы военного сотрудничества двух стран. А также вопросы информационной безопасности, борьбы с наркотрафиком, незаконным оборотом оружия и организованной преступностью.


Иван Егоров (Сеул)

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Ким Чен Ын
Патрушев Николай
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