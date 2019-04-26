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26.04.2019
Военное обозрение

Китай на параде в Циндао впервые показал новейший эсминец типа 055

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На прошедшем 23 апреля военно-морском параде в честь 70-летия ВМС НОАК, Китай впервые продемонстрировал первый эсминец нового типа 055 "Наньчан". Как сообщает Mil.Press Flot со ссылкой на Navy Recognition, ВМС КНР планируют использовать данные эсминцы для сопровождения АУГ.

Источник изображения: topwar.ru

Как пишет издание, китайский эсминец в своем классе уступает по размерам только американским кораблям типа "Зумвальт", превосходя эсминцы "Арли Бёрк" и крейсеры "Тикондерога", а Министерство обороны США классифицирует его как крейсер.

Эсминцы типа 055 имеют полное водоизмещение до 14,5 тысячи тонн , длину корпуса - 183 метра, ширину – 20 метров, осадку – 6,6 метра. На вооружении корабля стоят зенитные ракеты HQ-9B с радиусом действия до 200 км, перспективные ракеты HQ-26 (аналог американских SM-3), противокорабельные ракеты YJ-18A (аналог "Калибров"). Предполагается, что эсминцы также имеют на вооружении противолодочные ракеты YU-8A.

Кроме того, на корабле установлена полностью автоматическая 130-мм артустановка H/PJ-38, четыре 30-мм зенитных арткомплекса H/PJ-11, зенитно-ракетные комплексы HQ-10 ближнего действия и торпеды.

Головной эсминец серии "Наньчан" спущен на воду 28 июня 2017 года, второй - в апреле 2018 года, третий и четвертый – в июле 2018 года. Всего китайский флот планирует приобрести восемь эсминцев типа 055.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
Arleigh Burke
HQ-10
HQ-9
J-11
Проекты
Ticonderoga
Тип 055
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