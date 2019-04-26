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26.04.2019
Военное обозрение

ДЭПЛ ЧФ "Старый Оскол" отправилась на плановый ремонт на Балтику

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Дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота "Старый Оскол" прошла проливы Босфор и Дарданеллы в рамках перехода на Балтику. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно сообщению пресс-службы Черноморского флота, ДЭПЛ "Старый Оскол" направляется на Балтику для проведения планового ремонта на одном из судоремонтных предприятий северо-западного региона. По пути на Балтику экипаж подлодки проведет проверки ряда систем субмарины в южных широтах для проверки конструкторских расчётов по применению новых материалов и оборудования при строительстве серии подлодок данного проекта.

Спланировано изучение эксплуатационных качеств подводных лодок проекта 636.3 в условиях климатической зоны с более высокими температурами на полный годовой цикл эксплуатации

- говорится в сообщении ЧФ.

Дизель-электрическая подводная лодка "Старый Оскол" является третьей в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных для ЧФ на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Проходила испытания в полярных условиях на Северном флоте ,после чего в 2016 году совершила межфлотский переход из Полярного в Новороссийск, после чего была введена в состав Черноморского флота.

Подводные лодки проекта 636.3 разработаны для борьбы с субмаринами и надводными кораблями противника, а также для обороны военно-морских баз, морских и прибрежных коммуникаций.

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
СФ
ЧФ
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2 комментария
№1
26.04.2019 10:03
Далековато подлодки гонять,не проще ли наладить ремонт на месте дислокации?!
0
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№2
26.04.2019 13:32
Цитата, akex сообщ. №1
Далековато подлодки гонять,не проще ли наладить ремонт на месте дислокации?!
Это просто может быть предлогом выйти из Черного моря. Не факт, что там реально требуется ремонт.
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