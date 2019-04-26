Интересы Москвы и Вашингтона по северокорейской проблематике во многом совпадают - Путин

Снижение угрозы ядерных конфликтов - общий приоритет РФ и США

Владивосток. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что интересы России и Соединенных Штатов по северокорейской проблематике во многом совпадают - обе державы против распространения ядерного оружия.

"Что касается (того), совпадают ли у нас интересы в чем-то с Соединенными Штатами, - здесь да, это так. Мы, например, за полную денуклеаризацию, это правда, мы вообще против распространения оружия массового уничтожения по планете", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в четверг.

По его словам, именно поэтому значительная часть шагов по решению проблемы Северной Кореи на площадках ООН согласовывается Россией и США.

"Правда, при принятии соответствующих решений - скрывать не будем, вы это хорошо знаете - идет часто борьба за определенные формулировки", - сказал В.Путин.