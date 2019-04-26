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26.04.2019
ЦАМТО

Компания HAL возобновила летные испытания УТС HJT-36 "Ситара"

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HJT-36
Учебно-тренировочный самолет индийских ВВС HJT-36. Фото: www.acig.org.

ЦАМТО, 25 апреля. Компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) возобновила летные испытания реактивного учебно-тренировочного самолета (УТС) HJT-36 "Ситара" через три года после приостановки программы из-за технических проблем.

Компания HAL 18 апреля объявила, что проведенный на заводском аэродроме предприятия в Бангалоре испытательный полет УТС прошел "безупречно" и его успешное завершение является важным шагом на пути к быстрому завершению программы создания УТС промежуточной подготовки IJT (Intermediate Jet Trainer).

По данным источников Jane's Defence Weekly, HAL удалось решить имевшиеся проблемы со сваливанием и переходом самолета в штопор, перепроектировав его при участии американских консультантов из Bihrle Applied Research. Так, HAL перенесла горизонтальные стабилизаторы IJT к хвостовой части фюзеляжа. При этом математическое моделирование показало, что обновленный УТС должен обладать большей маневренностью.

Для удовлетворения требований ВВС Индии HAL по-прежнему необходимо провести еще около 200 испытательных полетов до начала серийного производства 73 платформ IJT.

УТС HJT-36 "Ситара" предназначен для замены устаревших HJT-16 "Киран" Mk.1 и Mk.2, также спроектированных и разработанных HAL. Данные самолеты использовались для "промежуточного" обучения пилотов ВВС Индии при переходе от УТС основной подготовки к УТС усовершенствованной подготовки (AJT) "Хок" Mk.132.

Ожидается, что HJT-16 "Киран" будут сняты с вооружения в 2019-2020 гг., так как устаревшие двигатели Bristol Siddeley Orpheus доставляют все больше проблем.

Разработка самолета IJT была санкционирована индийским правительством в 1999 году с начальным бюджетом 1,8 млрд. рупий. Летные испытания первого УТС "Ситара" начались в 2003 году, второго – в 2004 году. Самолеты были оснащены двигателями Snecma Larzac тягой 14,12 кН, что не соответствовало требованиям ВВС. В 2008 году силовая установка была заменена на российский АЛ-55И тягой 16,9 кН производства НПО "Сатурн".

В 2012 году HAL подписала с BAE Systems соглашение стоимостью 253,9 млн. рупий (3,6 млн. долл.) на оказание консультационных услуг с целью решения имеющихся технических проблем IJT, но срок действия контракта истек до того, как этого удалось достичь.

В итоге продолжительная задержка разработки вынудила ВВС Индии в 2016 году прекратить финансовую поддержку проекта "Ситара" и переработать схему подготовки пилотов. В соответствии с измененной процедурой курсанты выполняют полеты на УТС основной подготовки PC-7 Mk.2 компании Pilatus и "Хок" Mk.132 производства BAE Systems на этапе усовершенствованной подготовки.

По мнению военного аналитика, маршала авиации (в отставке) В.К.Бхатия (V K Bhatia), большинство ВВС мира применяют двухступенчатую программу подготовки пилотов, которая не предусматривает использование самолетов промежуточной подготовки. Продолжение проекта разработки HJT-36 через 19 лет после его начала будет контрпродуктивным, заявил маршал.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
Mk-132
PC-7
АЛ-55
АЛ-55И
Компании
BAE Systems
HAL
Pilatus Aircraft
Safran
Сатурн НПО
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