Войти
26.04.2019
ТАСС

В Японии подтвердили создание искусственного кратера на астероиде Рюгу

614
0
+1
Pонд "Хаябуса-2"
Pонд "Хаябуса-2".
Источник изображения: © JAXA via AP

Операция по созданию кратера была проведена 5 апреля

ТОКИО, 25 апреля. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) смогло удостовериться в том, что его зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в начале апреля успешно создал на поверхности отдаленного астероида Рюгу (в переводе с японского - "дворец дракона") искусственный кратер. Об этом в четверг объявила JAXA.

Операция по созданию на поверхности Рюгу искусственного кратера была проведена JAXA 5 апреля. Зонд "Хаябуса-2" взорвал у поверхности астероида специальный блок, который выстрелил в поверхность Рюгу двухкилограммовым медным снарядом. В результате столкновения на астероиде образовался обширный искусственный кратер округлой формы. Подчеркивается, что подобный кратер на поверхности астероида был создан впервые.

Астероид Рюгу находится между Землей и Марсом. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Особые надежды возлагаются на то, что там удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Предполагается, что зонд весом около 600 кг ориентировочно в ноябре или декабре сойдет с орбиты астероида и отправится в обратный путь. В 2020 году он должен вернуться на Землю. "Хаябуса-2" представляет собой модифицированную версию зонда "Сокол", который впервые в истории сумел доставить на Землю образцы материалов, собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд преодолел расстояние в 6 млрд км, что стало на тот момент абсолютным рекордом в истории космонавтики.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
JAXA
Проекты
2020-й год
Луна
Марс
Похожие новости
22.02.2019
Японский космический зонд начал процесс посадки на отдаленный астероид
29.01.2019
Один из кратеров на астероиде Рюгу назвали в честь Колобка
03.01.2019
Уходят с орбиты
05.08.2014
Россия не полетит на Марс с США
30.01.2014
«Знать, что происходит на орбите»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.04 19:33
  • 238
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 26.04 19:10
  • 9
Россия направила в Сирию новые БОМАНы
  • 26.04 18:51
  • 13
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 26.04 17:52
  • 73
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 26.04 17:35
  • 61
России нужна популяризация владения оружием - директора кластера "Вооружение" Ростеха
  • 26.04 17:25
  • 19
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 26.04 17:24
  • 6
Контракты с Кубой продолжают выполняться - Рособоронэкспорт
  • 26.04 17:15
  • 38
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 26.04 16:04
  • 16
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 26.04 15:58
  • 4
В ВДВ впервые сформировали три танковых батальона
  • 26.04 15:38
  • 10
Новейший боевой модуль "БМ100+30" делает БМП "Драгун" опасным противником
  • 26.04 15:19
  • 3
США начнут по-новому следить за НЛО
  • 26.04 14:58
  • 2
"Атака на суверенитет": Госдеп осудил Россию за указ о гражданстве
  • 26.04 13:32
  • 2
ДЭПЛ ЧФ "Старый Оскол" отправилась на плановый ремонт на Балтику
  • 26.04 10:41
  • 5
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч