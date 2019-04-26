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26.04.2019
Военно-промышленный курьер

Китай продемонстрировал эсминец нового поколения

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Первый эсминец типа 055, Китай
Первый эсминец типа 055, Китай.
Источник изображения: Navy Recognition

Во время Военно-морского парада в честь 70-й годовщины ВМС Народно-освободительной армии КНР, прошедшего в Циндао, китайский флот показал свой первый эсминец нового типа 055 "Наньчан".

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на  Navy Recognition, корабли этого класса предназначены в первую очередь для сопровождения ударных авианосных групп.

В классе эсминцев "Наньчан" уступает размерами только кораблям ВМС США типа "Зумвальт", полное водоизмещение которых достигает 14,5 тысячи тонн. Длина корпуса "Наньчана" – 183 метра, ширина – 20 метров, осадка – 6,6 метра, водоизмещение – около 13 тысяч тонн. Он превосходит по этим параметрам американские эсминцы "Арли Берк" и крейсеры "Тикондерога". По данным Navy Recognition, с 2017 года Минобороны США классифицирует китайские корабли проекта 055 как крейсеры.

"Наньчан" спустили на воду 28 июня 2017 года, второй эсминец серии – в апреле 2018 года, третий и четвертый – в июле 2018 года. Появлялась информация, что в апреле 2019 года "Наньчан" передали китайскому флоту, однако Navy Recognition утверждает, что корабль еще не завершил программу приемочных испытаний.

Всего китайский флот планирует приобрести восемь эсминцев типа 055.

Новые эсминцы оснащают зенитными ракетами HQ-9B с радиусом действия до 200 км и перспективными ракетами HQ-26 (аналог американских SM-3), противокорабельными ракетами YJ-18A (аналог российских "Калибров"). Предположительно в арсенал кораблей входят противолодочные ракеты YU-8A. Также эсминцы вооружены полностью автоматической 130-мм артустановкой H/PJ-38, четырьмя 30-мм зенитными арткомплексами H/PJ-11, зенитно-ракетными комплексами HQ-10 ближнего действия и торпедами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
HQ-10
HQ-9
J-11
Проекты
Ticonderoga
Тип 055
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