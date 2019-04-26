На ПАТЭС "Академик Ломоносов" завершились испытания ядерной установки

На плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершились испытания ядерной энергетической установки, лицензию на эксплуатацию ПАТЭС может получить в июле 2019 года.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу концерна "Росэнергоатом", специалисты подтвердили достижение технологических параметров ядерной установки, заложенных в проекте плавучего энергоблока, и убедились, что он полностью готов к началу эксплуатации. Планируется, что ПАТЭС отбуксируют в Певек и она заработает в декабре 2019 года.

Строительство ПАТЭС "Академик Ломоносов" ведется с 2006 года. Первоначально заказ отдали северодвинскому "Севмашу", однако впоследствии строительство перенесли на петербургский "Балтийский завод". Швартовные испытания ПАТЭС начались в июле 2016 года. Весной 2018 года ПАТЭС отбуксировали в Мурманск для загрузки ядерным топливом.

"Академик Ломоносов" – не первая плавучая атомная электростанция в мире. Пионером этого вида судов стала АЭС Sturgis, перестроенная из американского военного транспорта Charles H. Cugle. Она прослужила с 1967 по 1976 годы. В 2014 году инженерные войска США заключили договор на утилизацию реакторной установки плавучей АЭС.

Российская ПАТЭС "Академик Ломоносов" будет в семь раз мощнее своей американской предшественницы: 70 МВт против 10 МВт.