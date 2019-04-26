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26.04.2019
Военно-промышленный курьер

Шойгу: Отношения России и Китая выходят на беспрецедентно высокий уровень

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Источник изображения: vpk-news.ru

Отношения России и Китая выходят на новый, беспрецедентно высокий уровень, и становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Китая генерал-полковником Вэем Фэнхэ на полях Московской конференции по международной безопасности.

"В этом году отмечаем 70 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Благодаря усилиям лидеров России и Китая сегодня они выходят на новый, беспрецедентно высокий уровень, становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности", - подчеркнул российский министр.

Военные ведомства обеих стран находятся в постоянном сотрудничестве.

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Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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