Российский флот планирует расти

В России началось строительство сразу четырёх новых военных кораблей. Вчера, 24 апреля, портал flotprom.ru сообщил о том, что на заводе "Северная верфь" заложили пятый и шестой фрегаты проекта 22350 типа "Адмирал Горшков", а на заводе "Янтарь" — два больших десантных корабля (БДК) типа "Иван Грен" проекта 11711.

БДК назвали в честь Владимира Андреева и Василия Трушина — они станут третьим и четвёртым кораблями, завершив серию. Передача кораблей флоту планируется на 2023 и 2024 годы соответственно, они получили изменения по сравнению с базовым проектом. В частности, предполагается базирование на борту ударных вертолётов Ка-52К "Катран". Также изменена форма надстройки, а водоизмещение кораблей возрастёт до 7000-8000 т.

Закладка БДК проекта 11711. Источник изображения: flotprom.ru

Фрегаты получили названия "Адмирал Амелько" (заводской номер 925) и "Адмирал Чичагов" (заводской номер 926). Новые корабли также строятся по модернизированному проекту, в частности, количество крылатых ракет "Калибр" увеличится с 16 до 24. Планируется, что фрегат "Адмирал Амелько" передадут флоту в 2024 году, "Адмирал Чичагов" — в 2025 году.

Церемония закладки фрегатов "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". Источник изображения: iz.ru

"Иван Грен" является первым российским десантным кораблём, спроектированным и построенным в постсоветский период, а также головным кораблём проекта 11711, разработанного Невским проектно-конструкторским бюро. Из-за многочисленных доработок по требованию ВМФ работа над ним велась более двух десятилетий. Корабль был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в декабре 2004 года, а спущен на воду в мае 2012 года.

Длина БДК "Иван Грен" составляет 120 м, водоизмещение — 5000 т. Корабль может развивать скорость до 18 узлов и перевозить до 13 танков или до 36 БТР/БМП или до 300 десантников. На вооружении больших десантных кораблей проекта 11711 будут состоять универсальные корабельные артиллерийские установки АК-176М и АК-630М. Для поражения береговых целей и поддержки десанта БДК оснащается двумя корабельными установками реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М" дальностью действия около 20 км. На палубе корабля предусмотрено базирование одного поисково-спасательного вертолёта Ка-27 или транспортно-боевого вертолёта Ка-29.

Первый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заложили в 2006 году, а передачу его флоту неоднократно переносили. Водоизмещение "Адмирала Горшкова" составляет порядка 5000 т, при этом он может развивать скорость до 29 узлов. Экипаж превышает 170 человек. Корабль оснащается ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".