Войти
26.04.2019
WarSpot

Российский флот планирует расти

675
0
+1

В России началось строительство сразу четырёх новых военных кораблей. Вчера, 24 апреля, портал flotprom.ru сообщил о том, что на заводе "Северная верфь" заложили пятый и шестой фрегаты проекта 22350 типа "Адмирал Горшков", а на заводе "Янтарь" — два больших десантных корабля (БДК) типа "Иван Грен" проекта 11711.

БДК назвали в честь Владимира Андреева и Василия Трушина — они станут третьим и четвёртым кораблями, завершив серию. Передача кораблей флоту планируется на 2023 и 2024 годы соответственно, они получили изменения по сравнению с базовым проектом. В частности, предполагается базирование на борту ударных вертолётов Ка-52К "Катран". Также изменена форма надстройки, а водоизмещение кораблей возрастёт до 7000-8000 т.

Закладка БДК проекта 11711.

Источник изображения: flotprom.ru

Фрегаты получили названия "Адмирал Амелько" (заводской номер 925) и "Адмирал Чичагов" (заводской номер 926). Новые корабли также строятся по модернизированному проекту, в частности, количество крылатых ракет "Калибр" увеличится с 16 до 24. Планируется, что фрегат "Адмирал Амелько" передадут флоту в 2024 году, "Адмирал Чичагов" — в 2025 году.

Церемония закладки фрегатов "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов".

Источник изображения: iz.ru

"Иван Грен" является первым российским десантным кораблём, спроектированным и построенным в постсоветский период, а также головным кораблём проекта 11711, разработанного Невским проектно-конструкторским бюро. Из-за многочисленных доработок по требованию ВМФ работа над ним велась более двух десятилетий. Корабль был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в декабре 2004 года, а спущен на воду в мае 2012 года.

Длина БДК "Иван Грен" составляет 120 м, водоизмещение — 5000 т. Корабль может развивать скорость до 18 узлов и перевозить до 13 танков или до 36 БТР/БМП или до 300 десантников. На вооружении больших десантных кораблей проекта 11711 будут состоять универсальные корабельные артиллерийские установки АК-176М и АК-630М. Для поражения береговых целей и поддержки десанта БДК оснащается двумя корабельными установками реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М" дальностью действия около 20 км. На палубе корабля предусмотрено базирование одного поисково-спасательного вертолёта Ка-27 или транспортно-боевого вертолёта Ка-29.

Первый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заложили в 2006 году, а передачу его флоту неоднократно переносили. Водоизмещение "Адмирала Горшкова" составляет порядка 5000 т, при этом он может развивать скорость до 29 узлов. Экипаж превышает 170 человек. Корабль оснащается ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
АК-176
АК-630 Ласка
Град РСЗО
Ка-27
Ка-29
Ка-52
П-800 Оникс
Компании
Северная верфь
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
22350
Калибр КР
Похожие новости
31.07.2018
Россия успешно обновляет корабельный состав Военно-морского флота
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
22.06.2016
Магнитное поле подвело "Ивана Грена"
09.01.2013
Кораблестроение - 2012. Время подвести итоги
31.01.2012
В Санкт-Петербурге состоится закладка фрегата и корвета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.04 19:33
  • 238
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 26.04 19:10
  • 9
Россия направила в Сирию новые БОМАНы
  • 26.04 18:51
  • 13
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 26.04 17:52
  • 73
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 26.04 17:35
  • 61
России нужна популяризация владения оружием - директора кластера "Вооружение" Ростеха
  • 26.04 17:25
  • 19
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 26.04 17:24
  • 6
Контракты с Кубой продолжают выполняться - Рособоронэкспорт
  • 26.04 17:15
  • 38
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 26.04 16:04
  • 16
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 26.04 15:58
  • 4
В ВДВ впервые сформировали три танковых батальона
  • 26.04 15:38
  • 10
Новейший боевой модуль "БМ100+30" делает БМП "Драгун" опасным противником
  • 26.04 15:19
  • 3
США начнут по-новому следить за НЛО
  • 26.04 14:58
  • 2
"Атака на суверенитет": Госдеп осудил Россию за указ о гражданстве
  • 26.04 13:32
  • 2
ДЭПЛ ЧФ "Старый Оскол" отправилась на плановый ремонт на Балтику
  • 26.04 10:41
  • 5
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч