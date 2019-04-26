Нарышкин: США и НАТО насилуют принципы, которые сами же ввели

США, Великобритания и другие страны НАТО отказываются выполнять базовые правила, которые сами же ввели, даже в таких важных стратегических вопросах, как контроль над оружием массового уничтожения и над вооружениями. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, выступая на Московской международной конференции по безопасности.

"(США и НАТО, - прим. "РГ") насилуют принцип свободной торговли, который является фундаментальным для выстроенной ими же финансово-экономической системы", - добавил он.

Глава СВР подчеркнул, что Вашингтон с союзниками привык произвольно толковать международное право, нанося военные удары по территориям других государств, "убивая десятки и сотни тысяч мирных граждан, вводя санкции в отношении геополитических соперников". При этом Запад отказывается признавать необратимость формирования многополярного мира.

Тем не менее, по мнению Нарышкина, диалог с западными странами необходимо продолжать, несмотря на то, что европейские и американские партнеры "продолжают держать в кармане зажатую фигу". Только так, подчеркнул он, можно сохранить от распада глобальную систему стратегической стабильности.