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26.04.2019
Интерфакс-АВН

Шойгу называет Китай ключевым стратегическим партнером России в мире

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество России и Китая становится важным фактором обеспечения международной безопасности, считает министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

На встрече в четверг с главой военного ведомства КНР генерал-полковником Вэем Фэнхэ "на полях" Московской конференции по безопасности С.Шойгу подчеркнул, что Китай является ключевым стратегическим партнером России на мировой арене.

"В этом году отмечаем 70 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Благодаря усилиям лидеров России и Китая сегодня они выходят на новый, беспрецедентно высокий уровень, становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности", - заявил российский министр.

По его словам, военное ведомство РФ уделяет особое внимание реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей о развитии сотрудничества в военной области.

"Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, консультации между Генеральными штабами. Осуществляем активный военно-делегационный обмен представителями разных видов и родов войск, продолжаем сотрудничество между военными учебными заведениями", - сказал С.Шойгу.

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Шойгу Сергей
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