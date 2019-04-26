Войти
26.04.2019
Известия.ru

В Дагестане проходят учения Каспийской флотилии

511
0
0
Источник изображения: iz.ru

Учебная тревога прозвучала в Дагестане. На воде военнослужащие Каспийской флотилии уничтожили условную цель. В ход пошла арт-установка "Дуэт" — одно из самых скорострельных орудий в мире. Водолазы впервые погрузились в новом тренировочном комплексе. Это первый и пока единственный бассейн в России с тиром на глубине 6 м, раньше учились вслепую: занятия проходили только в море.

Учебная тревога прозвучала в Дагестане. На воде военнослужащие Каспийской флотилии уничтожили условную цель. В ход пошла арт-установка "Дуэт" — одно из самых скорострельных орудий в мире. Водолазы впервые погрузились в новом тренировочном комплексе. Это первый и пока единственный бассейн в России с тиром на глубине 6 м, раньше учились вслепую: занятия проходили только в море.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Военные учения
КФ
Похожие новости
08.05.2018
Наследие Союза. Как армия России выбиралась из 90-х
22.03.2018
Армейские объединения юга России отразили атаку дронов условного противника
21.08.2017
С начала года российские военные моряки провели на Каспии более 500 учений
31.08.2016
Корабли Каспийской флотилии провели стрельбы по морским целям
18.11.2015
Огненный фонтан
26.10.2015
ВМФ: крылатые ракеты "Калибр" имеют дальность поражения до 2 тысяч км
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.04 19:33
  • 238
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 26.04 19:10
  • 9
Россия направила в Сирию новые БОМАНы
  • 26.04 18:51
  • 13
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 26.04 17:52
  • 73
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 26.04 17:35
  • 61
России нужна популяризация владения оружием - директора кластера "Вооружение" Ростеха
  • 26.04 17:25
  • 19
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 26.04 17:24
  • 6
Контракты с Кубой продолжают выполняться - Рособоронэкспорт
  • 26.04 17:15
  • 38
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 26.04 16:04
  • 16
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 26.04 15:58
  • 4
В ВДВ впервые сформировали три танковых батальона
  • 26.04 15:38
  • 10
Новейший боевой модуль "БМ100+30" делает БМП "Драгун" опасным противником
  • 26.04 15:19
  • 3
США начнут по-новому следить за НЛО
  • 26.04 14:58
  • 2
"Атака на суверенитет": Госдеп осудил Россию за указ о гражданстве
  • 26.04 13:32
  • 2
ДЭПЛ ЧФ "Старый Оскол" отправилась на плановый ремонт на Балтику
  • 26.04 10:41
  • 5
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч