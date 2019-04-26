В Дагестане проходят учения Каспийской флотилии

Учебная тревога прозвучала в Дагестане. На воде военнослужащие Каспийской флотилии уничтожили условную цель. В ход пошла арт-установка "Дуэт" — одно из самых скорострельных орудий в мире. Водолазы впервые погрузились в новом тренировочном комплексе. Это первый и пока единственный бассейн в России с тиром на глубине 6 м, раньше учились вслепую: занятия проходили только в море.

Учебная тревога прозвучала в Дагестане. На воде военнослужащие Каспийской флотилии уничтожили условную цель. В ход пошла арт-установка "Дуэт" — одно из самых скорострельных орудий в мире. Водолазы впервые погрузились в новом тренировочном комплексе. Это первый и пока единственный бассейн в России с тиром на глубине 6 м, раньше учились вслепую: занятия проходили только в море.