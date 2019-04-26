На площадке Московской конференции по международной безопасности состоялась презентация форума "АРМИЯ-2019"

ЦАМТО, 25 апреля. Презентационный стенд Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2019" начал свою работу 24 апреля на полях VIII Московской конференции по международной безопасности "MCIS" в Москве.

Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации организовало информирование о форуме в рамках конференции "MCIS-2019" пятый год подряд.

В этом году для иностранных гостей представлены около семисот рекламно-информационных буклетов о мероприятиях форума "АРМИЯ-2019" на четырех языках мира: русском, английском, испанском, китайском.

Справочно:

Пятый юбилейный Международный военно-технический форум "АРМИЯ" пройдет в период с 25 по 30 июня 2019 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме Кубинка.

Традиционно уровень международного представительства на форумах "АРМИЯ" характеризуется положительной динамикой. Так, количество участвующих в форуме стран с 2015 года выросло с 55 до 118. При этом в 2015 году в форуме участвовали 34 иностранных предприятия из 10 стран, а в 2018 году – 84 предприятия из 18 стран.

За два месяца до начала форума "АРМИЯ-2019" свое намерение принять участие в его работе уже подтвердили 62 государства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.