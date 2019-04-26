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26.04.2019
ЦАМТО

Минобороны Испании заключило с Navantia контракт на поставку фрегатов класса F-110

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Модель стелс-фрегата F-110
Модель перспективного стелс-фрегатами F-110 разработки компании Navantia.
Источник изображения: rpdefense.over-blog.com

ЦАМТО, 25 апреля. Компания Navantia объявила о состоявшейся 23 апреля церемонии подписания с Министерством обороны Испании контракта на строительство пяти фрегатов класса F-110 для ВМС страны.

Работы по контракту начнутся в ближайшее время на предприятии в Ферроле. F-110 будет представлять собой фрегат нового поколения, построенный по испанскому проекту и с широким участием национальной промышленности (доля испанских компаний составит около 80% в стоимостном объеме строительства фрегатов).

В конструкции фрегата будут использованы современные технологические достижения, включая новую интегрированную мачту, оснащенную различными датчиками и антеннами, новую гибридную силовую установку – более эффективную и малошумную. На борту будут размещены беспилотные средства и предусмотрена возможность интеграции в перспективе оружия направленной энергии.

Фрегаты будут оснащены разработанной Navantia БИУС SCOMBA, которая интегрирует все средства обнаружения и вооружение, включая системы радиоэлектронной борьбы, систему опознавания "свой-чужой" компании Indra, РЛС S-диапазона, вертикальную пусковую установку компании Lockheed Martin, ЗУР SM-2 компании Raytheon, системы противолодочной борьбы и ГАС компании SAES (Sociedad Anonima Electronica Submarina), системы навигации и связи Navantia Sistemas.

Фрегат станет первым кораблем в составе ВМС Испании, который будет оснащен интегрированной системой кибербезопасности для защиты фрегата от новых и перспективных угроз. Высокий уровень автоматизации позволит управлять кораблем сокращенным экипажем.

Как сообщал ЦАМТО, 29 марта 2019 года Совет министров Испании утвердил заключение контракта на строительство на верфи Navantia пяти фрегатов класса F-110, ориентировочная стоимость которых составляет 4,317 млрд. евро. Предполагается, что платежи начнутся в 2019 году и будут завершены в 2032 году. Поставка первого корабля запланирована на 2026 год, последнего – на 2031 год.

Предполагается, что фрегат класса F-110 будет представлять собой боевой корабль длиной 145 м, шириной 18 м, водоизмещением 6100 т. Он будет вооружен 76-мм артиллерийской установкой, ПКР "Гарпун", торпедными аппаратами, двумя 30-мм пушками и 16-контейнерной ВПУ.

В настоящее время в боевом составе ВМС Испании состоят два типа фрегатов: пять класса "Альваро де Базан" (F-100) и шесть класса "Санта-Мария" (F-80). Фрегаты класса F-80 приняты на вооружение, начиная с 1986 года. Срок службы этих кораблей истекает (в 2021 году он превысит 35 лет). Поэтому для сохранения боевых возможностей флота, а также противодействия новым угрозам, необходима их замена фрегатами класса F-110.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Продукция
Harpoon ПКР
SM-2
Компании
Lockheed-Martin
Navantia
Raytheon
Проекты
Кибербезопасность
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