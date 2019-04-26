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26.04.2019
ЦАМТО

"Вертолеты России" принимают участие в выставке FAMEX-2019

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Вертолет Ми-171А2
Вертолет Ми-171А2.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 25 апреля. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) принимает участие в третьем Международном аэрокосмическом салоне FAMEX-2019, который проходит с 24 по 27 апреля на военной авиабазе Санта Лусия (Мексика).

В этом году холдинг представляет в Мексике основную гражданскую линейку российской вертолетной техники – легкий Ансат, средний Ми-171А2 и средне-тяжелый Ми-38. Эти машины принадлежат к трем основным "весовым категориям", необходимым для различных сфер применения.

Легкий многоцелевой вертолет Ансат, обладающий самой большой кабиной в своем классе, активно эксплуатируется в санитарной авиации России. Этот двухдвигательный вертолет обладает компактными габаритами и не требует большой площадки для приземления. Также он может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды. Успешно завершены высокогорные испытания Ансата, подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3500 м.

"В ноябре 2018 года был заключен контракт с мексиканской компанией Craft Avia Center на поставку вертолета Ансат в пассажирской комплектации. Машина готова для передачи мексиканской стороне", – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Сейчас холдинг ведет переговоры с партнерами о поставке запчастей и комплектующих для Ансата, а также обсуждает программу подготовки мексиканских летчиков на вертолеты этого типа. Кроме того, подана заявка на валидацию сертификатов типа на вертолеты Ансат и Ми-171А2 в Мексике.

Делегацию "Вертолетов России" на выставке FAMEX возглавляет заместитель генерального директора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков. Под его руководством специалисты холдинга обсудят сервисное обслуживание и ремонт машин типа Ми-8/17, которые эксплуатируются в Мексике.

Семейство Ми-8/17, к которому принадлежит и новейший Ми-171А2, давно известно в Мексике. В конструкцию вертолета внесено более 80 изменений относительно базовой модели, что позволило увеличить показатели крейсерской и максимальной скорости на 10%, а также значительно повысить автоматизацию полета. Уникальные летно-технические характеристики позволяют эксплуатировать Ми-171А2 в условиях влажного тропического климата. Вертолет предназначен для решения широкого спектра задач – от патрулирования и береговой охраны до поисково-спасательных работ.

Также холдинг представляет в Мексике многоцелевой Ми-38, занимающий нишу между средним Ми-8 и тяжелым Ми-26. Он может транспортировать 5 т полезной нагрузки на расстояние до 800 км. Машина оснащена высокоэкономичными двигателями, авариестойкой топливной системой и энергопоглощающими креслами, что делает ее максимально безопасной для пассажирских перевозок.

На выставке FAMEX-2019 запланировано проведение переговоров с мексиканскими партнерами и представителями других стран. В центре внимания будет новейшая гражданская техника России и возможность ее поставок инозаказчикам.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Мексика
Россия
Продукция
Ансат
Ми-17
Ми-26
Ми-38
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
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