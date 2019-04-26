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26.04.2019
ЦАМТО

Министр обороны России отметил роль ОБСЕ в предотвращении развития негативной ситуации в отношениях РФ и НАТО

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ОБСЕ
ОБСЕ.
Источник изображения: wikipedia.org

ЦАМТО, 25 апреля. Площадка ОБСЕ помогает предотвратить негативное развитие ситуации на линии соприкосновения Россия–НАТО, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Встреча состоялась "на полях" Московской конференции по международной безопасности.

"Ваше участие в Московской конференции по международной безопасности подчеркивает стремление ОБСЕ к поиску путей снижения напряженности в Европе. Сегодня можно и нужно говорить о необходимости новой разрядки, так как усиление военного присутствия на линии соприкосновения Россия-НАТО, слом существующих планов военного диалога потенциально несут риски возникновения инцидентов", – подчеркнул министр обороны РФ.

"Предотвратить негативное развитие ситуации во многом помогает площадка ОБСЕ", – отметил он.

По словам Сергея Шойгу, несмотря на попытки политизировать диалог в Вене, Россия заинтересована в его поддержании и развитии.

Он сообщил, что на пленарном заседании форума были озвучены оценки Минобороны, МИД и Совета безопасности России текущего международного положения.

"Большое внимание было уделено Европе, так как ситуация на континенте во многом определяет климат безопасности во всем мире", – отметил Сергей Шойгу.

Он напомнил, что в прошлом году уже встречался с Томасом Гремингером.

"Мы с вами обсудили тенденции в сфере евробезопасности, в первую очередь расширение военного присутствия НАТО у наших границ, концентрацию учений антироссийской направленности. Мы строго следуем международным обязательствам в сфере контроля над вооружениями в Европе", – констатировал глава российского Минобороны.

"Думаю, что сегодня у нас будет возможность обсудить все эти вопросы и поделиться впечатлениями о происходящем в мире, а также то, на что мы можем вместе повлиять и что можем вместе сделать для улучшения обстановки", – заключил Сергей Шойгу.

В свою очередь, Томас Гремингер поблагодарил Сергея Шойгу за приглашение в Москву, возможность выступить перед аудиторий форума, встретиться с главой военного ведомства России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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