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26.04.2019
ТАСС

Шойгу: отношения РФ и Китая становятся важным фактором обеспечения мировой безопасности

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Российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие" на полигоне Клерк в Приморском крае
Российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие" на полигоне Клерк в Приморском крае.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

По словам главы Минобороны России, Пекин является ключевым стратегическим партнером Москвы на мировой арене

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Отношения России и Китая выходят на новый, беспрецедентно высокий уровень и становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности благодаря лидерам двух стран, заявил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства КНР генерал-полковником Вэй Фэнхэ на полях Московской конференции по международной безопасности.

Шойгу подчеркнул, что Пекин - ключевой стратегический партнер Москвы на мировой арене. "В этом году отмечаем 70 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Благодаря усилиям лидеров России и Китая сегодня они выходят на новый, беспрецедентно высокий уровень, становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности", - сказал российский министр.

По его словам, военное ведомство РФ уделяет особое внимание реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей о развитии сотрудничества в военной области.

"Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, консультации между генеральными штабами. Осуществляем активный военно-делегационный обмен представителями разных видов и родов войск, продолжаем сотрудничество между военными учебными заведениями", - перечислил глава Минобороны РФ направления сотрудничества.

Он также сообщил, что российское военное ведомство удовлетворено взаимодействием государств по военной линии в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс".

VIII Московская конференция по международной безопасности проходит 23-25 апреля. В ее повестке отражены наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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