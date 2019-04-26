Войти
26.04.2019
Российская газета

В Японии назвали причину катастрофы истребителя F-35

544
0
0
Источник изображения: rg.ru

В Японии разбираются с причинами катастрофы истребителя F-35А, который недавно упал в море. Летчик выполнял плановый полет. Эксперты считают, что это может быть связано с системой, которая на протяжении многих лет наносила ущерб и американским военным - нехваткой кислорода в кабине.

Как пишет Военное обозрение со ссылкой на японские СМИ, в ВВС Японии до нынешней катастрофы зафиксированы уже семь случаев, когда летчикам приходилось совершать экстренные посадки из-за проблем в системе подачи кислорода.

Nikkei сообщает, что все F-35 имеют бортовые системы генерации кислорода, или OBOGS. Это устройство, которое обеспечивает летчика дыхательной смесью во время полета. Используется забортный воздух, нагнетаемый двигателем в специальный приемник, где он очищается и подается пилоту в высокой концентрации, необходимой для работы на больших высотах. Но иногда система подачи кислорода прекращалась в тот момент, когда самолет выполнял резкий маневр с изменением высоты.

Подобное, как предполагают, могло произойти и в последнем ЧП с истребителем. По данным специалистов, перед потерей связи F-35 сделал вираж по уходу от трех других истребителей пятого поколения, с которыми он выполнял полет. Вираж сопровождался резким снижением. Именно в этот момент и могло произойти отключение системы подачи кислорода. Пилот мог потерять сознание, а бортовая электроника не сработала, не послала никаких сигналов о критической потере высоты и возможном столкновении с водной поверхностью.

"РГ" уже писала о том, что, по некоторым расчетам, затонувший F-35A может находиться в Тихом океане на глубине около полутора километров. Япония предпринимает все усилия, чтобы найти F-35A и сохранить в тайне от потенциальных противников технологические секреты истребителя. Кроме того, в японском военном ведомстве заявили, что не откажутся от ранее запланированной закупки у США партии истребителей F-35 с производством по американской лицензии.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
F-35
F-35A
Похожие новости
26.04.2019
Специалисты США рассматривают версию кибервзлома истребителя F-35A
03.11.2017
CNN: первые два самолета F-35 переброшены на базу ВВС США на Окинаве
24.11.2014
Сколько стоят F-35 трех версий без двигателя?
11.07.2014
Министр обороны Японии посетил в США завод по производству F-35
20.05.2014
Американские системы вооружений, которых должен бояться Китай ("The National Interest", США)
30.03.2012
Программу F-35 оценили в полтора триллиона долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.04 19:33
  • 238
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 26.04 19:10
  • 9
Россия направила в Сирию новые БОМАНы
  • 26.04 18:51
  • 13
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 26.04 17:52
  • 73
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 26.04 17:35
  • 61
России нужна популяризация владения оружием - директора кластера "Вооружение" Ростеха
  • 26.04 17:25
  • 19
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 26.04 17:24
  • 6
Контракты с Кубой продолжают выполняться - Рособоронэкспорт
  • 26.04 17:15
  • 38
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 26.04 16:04
  • 16
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 26.04 15:58
  • 4
В ВДВ впервые сформировали три танковых батальона
  • 26.04 15:38
  • 10
Новейший боевой модуль "БМ100+30" делает БМП "Драгун" опасным противником
  • 26.04 15:19
  • 3
США начнут по-новому следить за НЛО
  • 26.04 14:58
  • 2
"Атака на суверенитет": Госдеп осудил Россию за указ о гражданстве
  • 26.04 13:32
  • 2
ДЭПЛ ЧФ "Старый Оскол" отправилась на плановый ремонт на Балтику
  • 26.04 10:41
  • 5
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч