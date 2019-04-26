Глава СВР призвал к диалог с Западом, несмотря на "фигу" в их кармане

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Диалог с Западом по вопросам безопасности надо продолжать, чтобы не допустить распада глобальной системы стратегической стабильности, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Россия, пережившая за последние сто лет три опустошительные войны, не устает призывать других участников международного сообщества к совместному поиску решения накопившихся проблем", - сказал Нарышкин, выступая на Московской международной конференции по безопасности.

"К сожалению, даже в тех сферах, где подобные переговоры ведутся, таких как борьба с терроризмом или информационная безопасность, западные партнеры продолжают держать в кармане зажатую фигу", - констатировал глава СВР.

"Это не означает, конечно, что надо прервать всякие контакты, уйти в самоизоляцию или изолировать их. Диалог необходимо продолжать - хотя бы для того, чтобы не допустить окончательного распада действующей международной системы, которая все же обеспечивает стратегическую стабильность", - отметил Нарышкин.